Дело в том, что измена может случиться даже тогда, когда отношения кажутся идеальными и счастливыми. Она может произойти в начале отношений или много лет спустя. А иногда на измену идут люди, от которых наименее ожидаешь, которые причиняют боль своему партнеру, и именно поэтому существуют всевозможные исследования на эту тему.

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Исследования показывают, что есть определенные факторы или ситуации, которые могут даже увеличить вероятность измены. И следует их определить, чтобы ты мог работать над ними.

И нет, ты не виноват в том, что кто-то другой изменяет, и тот факт, что существуют короткие факторы риска, не является оправданием и не означает, что измена – это не так уж плохо. Это просто означает, что осведомленность может помочь предотвратить это явление.

Факторы, повышающие риск измен

1. Неуверенность в себе и низкая удовлетворенность отношениями

Есть много вещей, которые могут подтолкнуть человека к измене, одна из них связана с проблемой неуверенности в себе, с верой в то, что он недостаточно хорош для своего партнера, что его не считают привлекательным. Это может привести к поиску подтверждения этого в другом.

С другой стороны, неудовлетворенность отношениями, как физически, так и эмоционально, также может привести к попыткам удовлетворить эти потребности в другом месте или с кем-то другим. Если над связью или близостью не работают, может быть меньше желания искать решения и работать над улучшением.



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2. Отсутствие эмоциональной близости

Эмоциональная близость необходима для того, чтобы пары чувствовали себя связанными, стабильными, сильными и счастливыми. И если этого не происходит, это может привести как к сексуальной, так и к эмоциональной неверности. Когда люди стремятся поделиться с другими людьми определенными вещами, которые действительно стоило бы разделить со своим партнером.

Когда партнеры не чувствуют, что их выслушивают, когда связь ослабла и когда ничего не делается для того, чтобы иметь большую связь, тогда также может появиться субъект риска.

3. Дефицит общения

Общение очень важно и может решить и предотвратить многие проблемы. Общение помогает понять, например, чего не хватает, что беспокоит пару, в чем они нуждаются, что идет хорошо и какие слабые места, над которыми нужно работать. А также может предотвратить создание эмоциональной дистанции, которая приводит к разного рода проблемам, в том числе и к неудовлетворительной сексуальной жизни.

4. Неверность из-за заражения

Согласно исследованию, упомянутому в Psychology Today, риск измены также может быть связан с социальным заражением. Согласно исследованию, если вы находитесь в социальной среде, где есть много случаев неверности, это "увеличивает вероятность того, что люди будут рассматривать привлекательных людей как потенциальных (сексуальных) партнеров".

Когда измена есть "распространенное явление", ты можешь начать считать ее более приемлемой, и это может спровоцировать проблемное поведение.



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5. Различные сексуальные желания

Эксперт Майкл Каслман пишет в Psychology Today, что отличия в сексуальном желании также могут быть фактором риска. Они ведь могут влиять на сексуальную жизнь пары, и если они не работают над тем, чтобы найти ритм и удовольствие для всех участников, партнер с высшим сексуальным влечением может искать это удовольствие на стороне.

Иметь разные уровни сексуального желания – это нормально, что не идеально, так это постоянно игнорировать желания друг друга и выражаемые ими потребности. Необязательно заниматься сексом, когда кто-то не хочет, и не стоит давить или принуждать. Но важно обратить внимание на этот вопрос и попытаться найти решения, которые подойдут всем.

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И это лишь толика факторов, которые могут повлечь за собой измену. Но это не значит, что в твоих отношениях обязательно должна быть измена. Чтобы избежать ее и избавиться от страхов, связанных с неверностью, стоит поддерживать здоровую коммуникацию с партнершей, делиться своими желаниями и фантазиями. В общем, делать все для того, чтобы вам вдвоем было хорошо вместе.