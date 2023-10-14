Поскольку брак связан с определенной долей ответственности, человек должен многое думать, прежде чем взять на себя обязательства. После заключения брака человек делает все возможное, чтобы он был счастлив и преуспевал.

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Вносить коррективы и дополнения должны оба, но если бремя ложится на плечи только одного человека, брак разрушается. Вот несколько негласных правил, которые следует соблюдать после женитьбы.

1. Не будь слишком критичным к родителям партнерши

Каждый раз, когда ты хочешь указать на ошибку родителей твоей партнерши, вспомни, как бы ты чувствовал себя, если бы кто-нибудь плохо говорил о твоих родителях, а теперь примени тот же принцип к твоей партнерше.

Хотя очень важно говорить о том, что ты чувствуешь, вместо того чтобы накапливать образы, не менее важно и то, как ты это делаешь. Слова обладают силой, и если ты выражаешь свои чувства в положительной манере, шансы на решение ваших проблем растут. Но если ты выражаешь их в негативной манере, вполне возможно, что ситуация может внезапно перерасти в ссору.

2. Выбирай битвы с умом

Глупо вступать в спор через каждый пустяк. Это создаст впечатление, что у тебя очень конфликтный характер. Вместо этого будь мудрым и выбери те вопросы, в которых ты абсолютно четко проводишь красную линию и отстаиваешь их. Это те вопросы, которые настолько жизненно важны для тебя и твоего самоуважения, что отсутствие порядка в этих вопросах больше всего повлияет на твой личный интерес.

Убедись, что это не несущественные проблемы, без которых ты можешь легко прожить. Это не значит, что ты должен тихо сидеть и никогда не ставить вопрос, пока он не станет абсолютно важным. Ты всегда можешь пообщаться со своей партнершей, если есть проблема, которую следует решить.



Пусть у вас не будет ссор по пустякам / Фото lookstudio

3. Пойми стиль привязанности твоей партнерши

Выяснение стиля привязанности партнерши в начале брака может изменить ваши отношения. Некоторые люди процветают от близости, в то время как другим нужно время в одиночестве, чтобы перезарядиться. Эти отличия, если их не понимать, может привести к недоразумениям и неуверенности. Но если ты знаешь о них и понимаешь нужды друг друга, они могут вас сблизить.

Каждая пара уникальна и имеет разные стили разрешения конфликтов, но тебе нужно научиться уважать потребности друг друга. Самое важное – открыто и честно общаться, принимать решение как команда. Вы не просто спутники жизни, а лучшие друзья, готовые вместе познавать мир, объединенные глубоким пониманием стилей привязанности друг друга и непреклонной любовью.

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Эти правила не слишком идеализированы. Они просто используются в жизни. Почему бы их не использовать после женитьбы? Да и до нее, к слову, тоже можно.