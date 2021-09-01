В своей книге "Just Kid's" Патти Смит, также известная как крестная мать панка, написала, что она хотела быть из клана Питера Пэна. С самого раннего возраста она уже знала, что взросление – ловушка. И именно в реальном мире желание Смит – это то, что многие называют неотъемлемой составляющей синдрома Питера Пэна.

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Что такое синдром Питера Пена?

Синдром относится к людям, которые физически взрослые, но эмоционально отказываются быть на том же уровне. Это также известно как синдром отказа от запуска.

Идея не взрослеть звучит неплохо. Проблема в том, что синдром говорит о взрослых, которые избегают личных и профессиональных обязанностей, связанных с взрослением (и касается это не только мужчин).

У этого синдрома есть определенные общие черты с нарциссизмом. Например, тот факт, что люди, у которых он есть, не берут на себя ответственность за свои действия. А еще они обвиняют других, ставят во главу угла собственные взгляды и желания, а также не слишком хорошо справляются с проблемами. Хотя, в отличие от того, что происходит с нарциссизмом, это не имеет ничего общего с отсутствием сострадания.



Люди с синдромом Питера Пена не хотят эмоционально взрослеть / Фото Unsplash

Как обнаружить у себя синдром Питера Пена

1. У них возникают проблемы с долгосрочными планами

По мнению экспертов, у человека с синдромом Питера Пена могут быть проблемы с установлением длительных или долгосрочных отношений (дружбы или романтики). Все потому, что он часто избегает эмоциональных обязательств и часто боится обязанностей и работы, связанной с поддержанием здоровых отношений.

2. Они слишком зависят от других

Нам всем нравится, когда о нас время от времени заботятся. Но люди с синдромом Питера Пена ничего не делают для себя, даже когда могут. Они предпочитают перекладыванию ответственности на другого.



Такие люди очень сильно зависят от других / Фото Unsplash

3. Они не заинтересованы в личном росте

Это связано с нежеланием расти. Рост означает движение вперед, наличие большего количества обязанностей и обязательств. Поэтому они предпочитают стоянию на одном и том же месте, чтобы не было рисков и больше не было стресса, рабочей нагрузки или интенсивных обязательств.

4. У них возникают трудности с принятием решений

Тот, кто привык, что за него все делают другие и везде остается "ребенком", всегда будет иметь больше проблем. В частности с принятием важных решений. Все потому, что такой человек, как правило, возлагается на других и в этом. Это еще один способ избежать ответственности и последствий за их действия.



Таким людям сложно дается прием решений / Фото Unsplash

5. У них не лучшие отношения с деньгами

Часть того, чтобы быть взрослым – это понимать, что деньги ограничены, и ты должен заботиться о них. Но тот, кто игнорирует обязанности и требования взрослой жизни, также не научится вести себя разумно со своими деньгами. Поэтому он может тратить слишком много на вещи, которые не нужны (и у таких людей точно не будет сбережений).

6. Они избегают конфликтов и конфронтации

Люди с синдромом Питера Пена не считаются эмоционально зрелыми. Поэтому они предпочитают игнорированию проблемы. Они с удовольствием уйдут от нее вместо того, чтобы что-то изменить и взять под свой контроль или хотя бы повлиять на нее.

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