У своїй книзі "Just Kid's" Патті Сміт, також відома як хрещена мати панка, написала, що вона хотіла бути з клану Пітера Пена. З самого раннього віку вона вже знала, що дорослішання – пастка. І саме в реальному світі бажання Сміт – це те, що багато хто називає невіддільною складовою синдрому Пітера Пена.

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Що таке синдром Пітера Пена?

Синдром належить до людей, які фізично дорослі, але емоційно відмовляються бути на тому ж рівні. Це також відомо як синдром відмови від запуску.

Ідея не дорослішати звучить непогано. Проблема в тому, що синдром говорить про дорослих, які уникають особистих і професійних обов'язків, пов'язаних з дорослішанням (і стосується це не лише чоловіків).

У цього синдрому є певні спільні риси з нарцисизмом. Наприклад, той факт, що люди, у яких він є, не беруть на себе відповідальність за свої дії. А ще вони звинувачують інших, ставлять в основу власні погляди та бажання, а також не надто добре справляються з проблемами. Хоча, на відміну від того, що відбувається з нарцисизмом, це не має нічого спільного з відсутністю співчуття.



Люди з синдромом Пітера Пена не хочуть емоційно дорослішати / Фото Unsplash

Як виявити у себе синдром Пітера Пена

1. У них виникають проблеми з довгостроковими планами

На думку експертів, у людини з синдромом Пітера Пена можуть бути проблеми з встановленням тривалих або довгострокових стосунків (дружби або романтики). Усе тому, що вона часто уникає емоційних зобов'язань та часто боїться обов'язків і роботи, яка пов'язана з підтриманням здорових стосунків.

2. Вони занадто залежать від інших

Нам усім подобається, коли про нас час від часу дбають. Але люди з синдромом Пітера Пена нічого не роблять для себе, навіть коли можуть. Вони віддають перевагу перекладанню відповідальності на когось іншого.



Такі люди дуже сильно залежать від інших / Фото Unsplash

3. Вони не зацікавлені в особистому зростанні

Це пов'язано з небажанням рости. Зростання означає рух уперед, наявність більшої кількості обов'язків і зобов'язань. Тому вони віддають перевагу стоянню на одному і тому ж місці, щоб не було ризиків і більше не було стресу, робочого навантаження або інтенсивніших зобов'язань.

4. У них виникають труднощі з прийняттям рішень

Той, хто звик, що за нього все роблять інші і всюди залишається "дитиною", завжди матиме більше проблем. Зокрема з прийняттям важливих рішень. Усе тому, що така людина, як правило, покладається на інших і в цьому. Це ще один спосіб уникнути відповідальності та наслідків за їхні дії.



Таким людям складно дається приймання рішень / Фото Unsplash

5. У них не найкращі відносини з грішми

Частина того, щоб бути дорослим, – це розуміти, що гроші обмежені, і ти повинен дбати про них. Але той, хто ігнорує обов'язки та вимоги дорослого життя, також не навчиться поводитися розумно зі своїми грішми. Тому він може витрачати надто багато на речі, які не потрібні (і у таких людей точно не буде заощаджень).

6. Вони уникають конфліктів і конфронтації

Люди з синдромом Пітера Пена не вважаються емоційно зрілими. Тож вони віддають перевагу ігноруванню проблеми. Вони з задоволенням уникнуть її замість того, щоб щось змінити та взяти ситуацію під свій контроль або бодай вплинути на неї.

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Синдром Пітера Пена – не захворювання. Але людям з ним живеться дуже і дуже непросто. Тож прояви розуміння та не будь байдужим, якщо виявиш у своєму оточенні таку людину.