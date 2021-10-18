Исследование планет, расположенных в дальних мирах, постоянно продолжается. По состоянию на 2021 год ученые знают о существовании 4525 экзопланет в 3357 системах.

И еще есть 7761 кандидат, как свидетельствуют данные NASA, – они ждут подтверждения. Материала для исследования – пропасть. Теперь специалисты стремятся выяснить больше об атмосфере и окружающей среде этих планет.

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Изучение экзопланет – как оно происходит

Исследователи экзопланет надеются выяснить, есть ли у любой из них необходимые составляющие для существования жизни.

Например, в Университете Северной Аризоны с участием виртуальной планетарной лаборатории (VPL) Института астробиологии NASA разработали технику поиска океанов в дальних мирах.

Вода, напомним, является ключевым ингредиентом жизни как мы ее понимаем.

Доминик Райан и Тайлер Робинсон опубликовали в The Planetary Science Journal результаты исследования "Выявление океанов на экзопланетах по фазозависимому анализу спектральных основных компонентов".



TOI 1338 – экзопланета между двух звезд, обнаружена телескопом TESS / Фото NASA

Транзитная фотометрия

Едва ли не самым перспективным методом исследования экзопланет является транзит или транзитная фотометрия – мониторинг звезд за периодическими спадами яркости.

Эти спады для наблюдателя являются признаками планет, проходящих (осуществляющих транзит) перед родительскими звездами.

Иногда астрономы могут получать данные для спектрального анализа – когда свет проходит через атмосферу так называемой "транзитной планеты".

И таким образом могут узнать о ее химическом составе.



Экзопланета HR8799e, увиденная на большом телескопическом интерферометре / Фото ESO

В ожидании перемен

К сожалению, метод транзита не позволяет проводить наблюдения за поверхностью. Как и другие современные методы исследования.

Тем не менее в ближайшее время ситуация может значительно улучшиться – благодаря инструментам нового поколения, как космический телескоп Джеймса Вебба JWST или наземная обсерватория ELT.

Благодаря сложной оптике, коронографам и спектрометрам эти телескопы смогут непосредственно снимать меньшие экзопланеты, вращающиеся ближе к своим звездам.

А именно там, скорее всего, можно найти потенциально пригодные для жизни условия.

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К слову, работа ученых, о которой мы упомянули выше, как раз и прокладывает "четко определенный путь" для будущих исследований экзопланет способом прямой визуализации!

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.