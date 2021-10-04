Но человечество влечет неизведанное. Чтобы увидеть внутренности этих таинственных кратеров, пришлось использовать искусственный интеллект.
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Неизведанная Луна: белые пятна в абсолютной тьме
Нет темной стороны Луны – есть сторона, которая не бывает обращена к Земле. А вот темные пятна на Луне есть – особенно на дне кратеров, куда никогда не попадает солнечный свет (куда бы Луна ни вращалась).
- Эти зоны сплошной темноты известны ученым давно, и так же давно вызывают у них значительный интерес.
- И не потому, что там может скрываться что-то страшное – о, нет. Интерес, собственно, научный.
Нужна вода
Дело в том, что отсутствие солнечного света означает снижение температуры.
- То есть, замороженные вещества находятся в таком состоянии: а) давно б) постоянно.
- Проще говоря, в глубине кратеров может быть вода. А вода – это жизнь.
Но есть проблема...
Отсутствие солнечного света означает и то, что увидеть, собственно, что там на дне кратера, – крайне трудно. В 2009 NASA запустила специальную миссию для изучения лунных кратеров – LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite).
- Миссия смогла, например, запустить зонд в кратер Cabeus.
- И таки нашла там относительно большое количество воды.
Но этих данных мало для серьезных выводов.
… Коей придумали нестандартное решение
Для сбора новых данных интересную технику разработали в Институте исследований Солнечной системы Макса Планка (MPS) в Германии. Они использовали алгоритм искусственного интеллекта "Гиперэффективное программное обеспечение U-net для удаления шума" (HORUS).
Как работает HORUS / Фото MPS
Этот алгоритм очень хорошо очищает шумы с изображений дна неосвещенных кратеров, собранных различными космическими кораблями. А еще и другие факторы корректирует.
- Итак, искусственный интеллект обработал более 70 тысяч изображений, чтобы отработать этот алгоритм до почти что идеала.
- И только потом взялся за исследование 17 всегда темных районов Луны на южном полюсе.
Пример того, как HORUS очищает шумы с фотографий / Фото MPS
Но – пока безрезультатно (почти)
К сожалению. На обработанных фотографиях HORUS не выявил никаких прямых доказательств наличия воды или льда. Впрочем, это не значит, что ее следует прекратить искать – скорее наоборот.
- А искусственный интеллект, хоть воды и не нашел, сделал другое доброе дело – прописал рельеф изученных темных участков Луны.
- Теперь астронавты, которые туда попадут, хотя бы будут знать, куда идти.