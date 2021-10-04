Но человечество влечет неизведанное. Чтобы увидеть внутренности этих таинственных кратеров, пришлось использовать искусственный интеллект.

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Неизведанная Луна: белые пятна в абсолютной тьме

Нет темной стороны Луны – есть сторона, которая не бывает обращена к Земле. А вот темные пятна на Луне есть – особенно на дне кратеров, куда никогда не попадает солнечный свет (куда бы Луна ни вращалась).

Эти зоны сплошной темноты известны ученым давно, и так же давно вызывают у них значительный интерес.

И не потому, что там может скрываться что-то страшное – о, нет. Интерес, собственно, научный.

Нужна вода

Дело в том, что отсутствие солнечного света означает снижение температуры.

То есть, замороженные вещества находятся в таком состоянии: а) давно б) постоянно.

Проще говоря, в глубине кратеров может быть вода. А вода – это жизнь.

Обрати внимание: здесь даже не так речь о поисках жизни на Луне, как об обеспечении жизни будущим астронавтам, которые будут намерены провести на спутнике Земли дольше нескольких часов.

Но есть проблема...

Отсутствие солнечного света означает и то, что увидеть, собственно, что там на дне кратера, – крайне трудно. В 2009 NASA запустила специальную миссию для изучения лунных кратеров – LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite).

Миссия смогла, например, запустить зонд в кратер Cabeus.

И таки нашла там относительно большое количество воды.

Но этих данных мало для серьезных выводов.

… Коей придумали нестандартное решение

Для сбора новых данных интересную технику разработали в Институте исследований Солнечной системы Макса Планка (MPS) в Германии. Они использовали алгоритм искусственного интеллекта "Гипер эффективное программное обеспечение U-net для удаления шума" (HORUS).



Как работает HORUS / Фото MPS

Этот алгоритм очень хорошо очищает шумы с изображений дна неосвещенных кратеров, собранных различными космическими кораблями. А еще и другие факторы корректирует.

Итак, искусственный интеллект обработал более 70 тысяч изображений, чтобы отработать этот алгоритм до почти что идеала.

И только потом взялся за исследование 17 всегда темных районов Луны на южном полюсе.



Пример того, как HORUS очищает шумы с фотографий / Фото MPS

Но – пока безрезультатно (почти)

К сожалению. На обработанных фотографиях HORUS не выявил никаких прямых доказательств наличия воды или льда. Впрочем, это не значит, что ее следует прекратить искать – скорее наоборот.

А искусственный интеллект, хоть воды и не нашел, сделал другое доброе дело – прописал рельеф изученных темных участков Луны.

Теперь астронавты, которые туда попадут, хотя бы будут знать, куда идти.