Почему разные страны, как Индия, стремятся полететь на Луну

Страны заинтересованы в полетах на Луну, потому что это может вдохновить людей, проверить границы человеческих технических возможностей и разрешить нам узнать больше о Солнечной системе. Луна имеет историческое и культурное значение.

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Она действительно резонирует с людьми – любой в мире может посмотреть на ночное небо, увидеть Луну и понять, насколько удивительно, что космический корабль, построенный людьми, блуждает по ее поверхности.

Луна также дает уникальную возможность приобщиться к международному сотрудничеству и конкуренции мирным, но хорошо заметным способом.

мирным, но хорошо заметным способом. Тот факт, что так много стран – США, Россия, Китай, Индия, Израиль – а также коммерческие структуры заинтересованы в высадке на Луну, означает, что есть много возможностей для создания новых партнерств.

в высадке на Луну, означает, что есть много возможностей для создания новых партнерств. Эти партнерства могут позволить странам сделать большее в космосе, объединив ресурсы, и они поощряют более мирное сотрудничество здесь, на Земле, объединяя отдельных исследователей и организации.

Есть люди, которые также считают, что Луна может принести экономические выгоды. В ближайшей перспективе это может означать появление стартап-компаний, работающих над космическими технологиями и вносящих свой вклад в эти миссии. В Индии, скажем, в последнее время – всплеск космических стартапов.



Успешная посадка Чандраян-3 привела к празднованию по всей стране / Фото AP

В конце концов, Луна может принести экономические выгоды благодаря природным ресурсам, которые там можно найти, например вода, гелий-3 и редкоземельные элементы.

Наблюдаем ли мы новый глобальный интерес к космосу

За последние несколько десятилетий мы наблюдаем значительное увеличение числа стран, вовлеченных в космическую деятельность. Это очень заметно, когда речь, например, о спутниках, собирающих изображения или данные о Земле. Более 60 стран участвуют в таких спутниковых миссиях. Сейчас мы наблюдаем, как эта тенденция распространяется на исследования космоса, в частности Луны.

В известной степени интерес к Луне обусловлен теми же целями, что и во время первой космической гонки в 1960-х – продемонстрировать технологические возможности и вдохновить молодежь и широкую общественность. Однако на этот раз это не о двух сверхдержавах, соревнующихся в гонках. Теперь у нас много участников, и хотя соревновательный элемент все еще присутствует, появилась возможность для сотрудничества и налаживания новых международных партнерств для исследования космоса.

Кроме того, со всеми этими новыми участниками и техническими достижениями последних 60 лет есть потенциал для более устойчивого освоения космоса. Это и о строительстве лунных баз, разработке способов использования лунных ресурсов и, наконец, привлечении к экономической деятельности на Луне, основанной на природных ресурсах или туризме.



Студенты в Индии молились о безопасной посадке Чандраян-3 / Фото AP

Как миссия Индии сравнивается с лунными миссиями других стран

Достижение Индии является первым в своем роде и очень увлекательным, но это только одна из семи миссий, которые работают на Луне и вокруг него.

Кроме индийского лунохода Чандраян-3 у южного полюса, также есть южнокорейский лунный орбитальный аппарат Pathfinder, изучающий поверхность Луны для определения будущих мест посадки;

у южного полюса, также есть южнокорейский лунный орбитальный аппарат изучающий поверхность Луны для определения будущих мест посадки; Финансируемый НАСА космический аппарат CAPSTONE , разработанный космической стартап-компанией;

, разработанный космической стартап-компанией; Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter.

Кроме того, хотя индийский аппарат Чандраян-2 потерпел крушение, сопровождавший его орбитальный аппарат все еще работает.

потерпел крушение, сопровождавший его орбитальный аппарат все еще работает. Да и китайские аппараты Чанъэ-4 и Чанъэ-5 продолжают работать на Луне.

Другие страны и коммерческие структуры работают, чтобы присоединиться к ним.