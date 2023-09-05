Почему разные страны, как Индия, стремятся полететь на Луну
Страны заинтересованы в полетах на Луну, потому что это может вдохновить людей, проверить границы человеческих технических возможностей и разрешить нам узнать больше о Солнечной системе. Луна имеет историческое и культурное значение.
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Она действительно резонирует с людьми – любой в мире может посмотреть на ночное небо, увидеть Луну и понять, насколько удивительно, что космический корабль, построенный людьми, блуждает по ее поверхности.
- Луна также дает уникальную возможность приобщиться к международному сотрудничеству и конкуренции мирным, но хорошо заметным способом.
- Тот факт, что так много стран – США, Россия, Китай, Индия, Израиль – а также коммерческие структуры заинтересованы в высадке на Луну, означает, что есть много возможностей для создания новых партнерств.
- Эти партнерства могут позволить странам сделать большее в космосе, объединив ресурсы, и они поощряют более мирное сотрудничество здесь, на Земле, объединяя отдельных исследователей и организации.
Есть люди, которые также считают, что Луна может принести экономические выгоды. В ближайшей перспективе это может означать появление стартап-компаний, работающих над космическими технологиями и вносящих свой вклад в эти миссии. В Индии, скажем, в последнее время – всплеск космических стартапов.
Успешная посадка Чандраян-3 привела к празднованию по всей стране / Фото AP
В конце концов, Луна может принести экономические выгоды благодаря природным ресурсам, которые там можно найти, например вода, гелий-3 и редкоземельные элементы.
Наблюдаем ли мы новый глобальный интерес к космосу
За последние несколько десятилетий мы наблюдаем значительное увеличение числа стран, вовлеченных в космическую деятельность. Это очень заметно, когда речь, например, о спутниках, собирающих изображения или данные о Земле. Более 60 стран участвуют в таких спутниковых миссиях. Сейчас мы наблюдаем, как эта тенденция распространяется на исследования космоса, в частности Луны.
В известной степени интерес к Луне обусловлен теми же целями, что и во время первой космической гонки в 1960-х – продемонстрировать технологические возможности и вдохновить молодежь и широкую общественность. Однако на этот раз это не о двух сверхдержавах, соревнующихся в гонках. Теперь у нас много участников, и хотя соревновательный элемент все еще присутствует, появилась возможность для сотрудничества и налаживания новых международных партнерств для исследования космоса.
Кроме того, со всеми этими новыми участниками и техническими достижениями последних 60 лет есть потенциал для более устойчивого освоения космоса. Это и о строительстве лунных баз, разработке способов использования лунных ресурсов и, наконец, привлечении к экономической деятельности на Луне, основанной на природных ресурсах или туризме.
Студенты в Индии молились о безопасной посадке Чандраян-3 / Фото AP
Как миссия Индии сравнивается с лунными миссиями других стран
Достижение Индии является первым в своем роде и очень увлекательным, но это только одна из семи миссий, которые работают на Луне и вокруг него.
- Кроме индийского лунохода Чандраян-3 у южного полюса, также есть южнокорейский лунный орбитальный аппарат Pathfinder, изучающий поверхность Луны для определения будущих мест посадки;
- Финансируемый НАСА космический аппарат CAPSTONE, разработанный космической стартап-компанией;
- Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter.
- Кроме того, хотя индийский аппарат Чандраян-2 потерпел крушение, сопровождавший его орбитальный аппарат все еще работает.
- Да и китайские аппараты Чанъэ-4 и Чанъэ-5 продолжают работать на Луне.
Другие страны и коммерческие структуры работают, чтобы присоединиться к ним.