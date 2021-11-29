Дали спал с ключом, а Шиллер не мог без гнилых яблок: странные прихоти мировых гениев

Говорят, каждый дурачится по-своему. И тут нечего возразить! Особенно если вспомнить, какие дурачества позволяли себе действительно великие люди.

А пока расскажем тебе коротко кое-что интересное из жизни других выдающихся людей. Сегодня – о Дали, Шиллере и Гете (по книге Мейсона Карри "Режим гения. Распорядок дня великих людей").

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Сальвадор Дали во время сиесты будил сам себя

Этот выдающийся художник старательно делал свою жизнь как можно более экстравагантной. Даже простую испанскую привычку поспать после обеда он переделал на сюрреалистический лад:

Дали садился в кресло, зажимал между большим и указательным пальцами левой руки большой медный ключ, а рядом с левой ногой ставил перевернутую металлическую миску. Вот так и спал.

а рядом с левой ногой ставил перевернутую металлическую миску. Вот так и спал. Спросишь, зачем такие усложнения? Дело в том, что когда Дали засыпал слишком крепко, ключ выпадал из руки и громко бил по миске. Дали немедленно просыпался – и бежал работать.

Он утверждал, что такая короткая "секундная сиеста" невероятно освежает его, вдохновляет и дарит чудесные видения. А из получались не менее чудесные картины.



Свои работы Дали творил, находя вдохновение в секундных снах / Фото Britannica

Фридрих Шиллер не мог жить без яблок

Этот немецкий поэт и философ просто не мог писать, если ящик его письменного стола не был набит гнилыми яблоками. Гости, посещавшие Шиллера, не могли и минуты выдержать в его кабинете, такая там стояла вонь.

Иоганн Вольфганг фон Гете обожал сквозняки

А этот мужчина имел привычку ежедневно купаться в реке Ильм, струившейся рядом с его домом.

А еще Гете обязательно открывал на ночь окно и спал под сквозняком.

Что, к слову, шокировало его современников, считавших именно сквозняки едва ли не главным врагом здоровья.

Что сказать, некоторые их потомки все еще с нами – вот, даже ездят в украинских автобусах.