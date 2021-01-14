35-летняя певица и модель Даша Астафьева сильно взбудоражила пользователей сети. Соблазнительная красотка выложила серию роликов, на которых позволяет заглянуть за кулисы съемок. Смотрите горячие видео с Дашей Астафьевой на Men 24.

Даша Астафьева без устали будоражит пользователей сети. Она не только снимается в провокационных фотосессиях, но и показывает своим подписчикам, как происходит процесс съемок. Наслаждайтесь горячими видео из-за кулис от Даши Астафьевой на Men 24 .

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Каждый новый фотограф – новая ответственность... И так приятно убеждаться иногда, что снимает тебя все же не профессионал, а человек! Я горжусь возможностью работать с лучшими. С теми, о ком мечтала и подробно продумывала в каждой мысли. И всегда есть что рассказать вам... Спасибо, я вернусь,

– написала Астафьева под постом.

Подписчики Даши Астафьевой восхищены ее невероятной красотой и смелостью. Поэтому они оставили множество комментариев под ее публикацией в инстаграме:

"Ох, Даша!";

"Как же проникновенно и красиво сказано. Шикарная женщина с бесконечно глубокой душой";

"Богиня";

"Божественная красавица";

"Самая красивая фигура у Даши";

"Вы – украинская Анджелина Джоли".

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