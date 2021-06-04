Даша Астафьева регулярно делится со своими подписчиками откровенными фото. На этот раз она решила не прятать от них новые фотографии в купальнике, которые мгновенно взбудоражили пользователей сети. Айда наслаждаться новым постом певицы, который понравится и тебе.

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На новых фото Даша Астафьева позирует в купальнике на фоне моря. Ох, хотели бы мы быть на месте камней, на которых она лежит. А пока мы здесь мечтаем, тебе рекомендуем посмотреть, какие комментарии ей оставили подписчики под публикацией:

"Такая красавица. Приятно на вас смотреть";

"Моя красивая кошечка";

"Идеальное тело";

"Даша, очень красиво";

"Как всегда шикарная";

"Даша, ну что за красота? Это разве законно?";

"Русалки таки существуют";

"Ноги просто огонь";

"Что-то невероятное".

Мы в восторге от Даши Астафьевой. Поэтому настоятельно рекомендуем подписаться на нее и поставить лайк под этим постом. Певица однозначно заслуживает этого. А еще подписка позволит тебе не пропустить порцию горяченького от Даши!