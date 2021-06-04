Катарина Мазепа знает то, что больше всего нравится ее подписчикам. Поэтому она часто – если не все время – делится с ними откровенными фотографиями. А нам это только на руку, ведь мы имеем возможность показывать тебе совершенные изгибы австрийской модели.

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Этим фото в нижнем белье Катарина Мазепа приветствовала начало лета. Мы бы тоже не отказались от тепла, когда можно будет наконец спрятать куртку в шкаф и не вытаскивать ее, например, до ноября. Так или иначе, но подписчикам модели безумно понравился кадр, поэтому они буквально засыпали ее комментариями и комплиментами:

"Я люблю тебе";

"Игривое настроение";

"Я теряю сознание";

"Столь красивая, с потрясающими глазами";

"Привет, сексуальная крошка";

"Привлекательный ангел";

"Ты настолько невероятно привлекательная";

"Ты становишься красивее с каждым месяцем";

"Очень-очень жарко".

А и правда, на ее странице в инстаграме безумно жарко. Поэтому мы рекомендуем подписаться на Катарину Мазепу, а также держать где-то со стороны огнетушитель. Вдруг пригодится!