Давайте подсчитаем: сколько существует во Вселенной черных дыр

Черные дыры, и это не секрет, обнаружить трудно. Ну, потому что они такие же черные, как и пространство вокруг них. Мы можем определить их только при особых обстоятельствах.

К примеру, когда черная дыра оттягивает газ от соседней звезды. Или когда она сливается со звездой, испуская поток гравитационных волн.

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Так сколько же в космосе черных дыр

Пол Саттер, астрофизик и автор книги "Как умереть в космосе", попытался объяснить, как можно ответить на этот вопрос. Астрономы здесь обращаются к теоретическим расчетам. Современные исследования говорят:

Что вокруг нас летают (теоретически) миллионы маленьких черных дыр.

И что около 1% всей материи во Вселенной погрязли именно внутри них.

Ингредиенты черной дыры

Черные дыры возникают после смерти звезд. Чтобы посчитать, сколько черных дыр есть во Вселенной, исследователи (с их работой более подробно можно ознакомиться в The Astrophysical Journal) сделали несколько шагов:

Смоделировали эволюции галактик за миллиарды лет космической истории (это влияет на то, сколько звезд каждого типа появляется внутри них).

за миллиарды лет космической истории (это влияет на то, сколько звезд каждого типа появляется внутри них). А затем взяли известные наблюдения за статистикой галактик в космическом времени с учетом общей тенденции скорости слияния галактик.

Еще одним ключевым фактором, который учли ученые, была "металличность" галактик (речь о количестве элементов, отличных от водорода и гелия).



Расскажем больше об ингредиентах и ​​рецептах черных дыр / Фото NASA

Рецепты черной дыры

Посредством этих шагов астрономы:

Создали модель звездного населения галактик – то есть сколько там было (есть) малых, средних и больших звезд.

– то есть сколько там было (есть) малых, средних и больших звезд. Далее им нужно было проследить эволюцию — и, главное, смерть – этих звезд (учитывая и двойные, от слияния которых также возникают черные дыры). Ведь только часть самых больших звезд образует черные дыры. И моделирование показало астрономам, какой именно процент звезд галактики угасает (и сливается) каждый год.

– этих звезд (учитывая и двойные, от слияния которых также возникают черные дыры). Ведь только часть самых больших звезд образует черные дыры. И моделирование показало астрономам, какой именно процент звезд галактики угасает (и сливается) каждый год. Поскольку черные дыры стареют, они продолжают питаться любым окружающим газом . Его объемы тоже вычислили.

. Его объемы тоже вычислили. И, наконец, учли еще один фактор – как часто черные дыры сталкиваются и сливаются между собой.

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Перепись черных дыр

Собрав все части этого сложного пазла вместе, астрономы смогли отследить популяцию черных дыр в течение миллиардов лет. Они создали так называемую "функцию массы", которая является своего рода астрономической переписью черных дыр.

Итак:

В каждом кубическом мегапарсеке пространства (мегапарсек – это миллион парсек, или 3,26 миллиона световых лет) нашей Вселенной приблизительно 50 миллионов солнечных масс черных дыр.

Если каждая черная дыра в среднем в несколько раз превышает массу Солнца, это означает, что речь идет о примерно 10 миллионах отдельных черных дыр в кубическом мегапарсеке.

Общее количество массы, которую содержат черные дыры, составляет примерно 10% массы всех звезд. То есть среди всех звезд, которые ты видишь на ночном небе, прячется действительно очень много черных дыр.

Не так уж они редки, как казалось раньше!

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