Вот, как к тебе отнесутся люди рядом, если ты громко чихнешь в лифте? По меньшей мере, посмотрят с осуждением, ведь ты выпустил в воздух кучу бактерий.

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Что делать, если очень хочется чихнуть

Это, к слову, не ситуация времен пандемии – так было и раньше. Не только коронавирус представляет опасность для здоровья человека.

А теперь, если подумать, чихнуть в общественном месте может быть более неприемлемым актом , чем выкрикивание экстремистских лозунгов в общественных местах.

Так, а что же делать , если очень хочется чихнуть? Неужели сдерживаться?



Чихание – процесс естественный / Фото Wikimedia

Чихать или не чихать – вот в чем вопрос

В интернете часто можно почитать, что такого не следует делать, можно повредить уши, барабанную перепонку и даже глаза. Не все этому верят – а зря.

Сдерживание чихания – это как взрыв газового котла, только внутрь.

Воздух под бешеным давлением идет в носоглотку и пазухи носа.

Неудивительно, что на практике медиков действительно описаны случаи гайморитов, мигрени, разрывов аорты и даже инсультов, которые произошли после попыток сдержать чихание.

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