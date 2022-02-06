Рецептом этого протеинового кекса поделился фитнес-тренер Майкл Дин. Его особенность заключается в том, что приготовление занимает всего минуту и не требует кулинарных навыков.
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Рецепт протеинового кекса в чашке
Ингредиенты:
- 30 граммов протеинового порошка
- 1 столовая ложка муки
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя
- 1 столовая ложка какао
- 1 яйцо
- 70 миллилитров молока
- 2 столовые ложки шоколадных капель
Приготовление:
- Смажь большую чашку сливочным маслом.
- Насыпь внутрь все сухие ингредиенты.
- Выбей в миску яйцо и долей до него молока. Перемешайте до образования однородной консистенции.
- Влей ее в сухие ингредиенты и перемешай все.
- Сверху присыпь шоколадной крошкой.
- Поставь кружку в микроволновку на 1 минуту.
- Наслаждайся!
Смотри на видео, как готовить протеиновый кекс в микроволновке:
Макросы:
- Калории – 254
- Белок – 35 граммов
- Углеводы – 17 граммов
- Жиры – 9 граммов
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Как видишь, приготовление этого протеинового кекса не требует от тебя ни чрезмерных усилий, ни особых кулинарных способностей. Попробуй приготовить его, чтобы порадовать себя чем-нибудь сладеньким, например, после тренировки. Главное – не объедаться такими кексами, договорились?
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Текст публикации Майкла Дина
Кекс с протеиновым порошком за 1 минуту. Сохраните и делитесь!
Макросы:
Калории – 254
Белок – 35 грамм
Углеводы – 17 грамм
Жиры – 9 грамм
Я сказал, что шоколадные крошки необязательны. Но кого я обманываю… они необходимы!