Рецептом этого протеинового кекса поделился фитнес-тренер Майкл Дин. Его особенность заключается в том, что приготовление занимает всего минуту и ​​не требует кулинарных навыков.

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Рецепт протеинового кекса в чашке

Ингредиенты:

  • 30 граммов протеинового порошка
  • 1 столовая ложка муки
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 1 столовая ложка какао
  • 1 яйцо
  • 70 миллилитров молока
  • 2 столовые ложки шоколадных капель

Приготовление:

  1. Смажь большую чашку сливочным маслом.
  2. Насыпь внутрь все сухие ингредиенты.
  3. Выбей в миску яйцо и долей до него молока. Перемешайте до образования однородной консистенции.
  4. Влей ее в сухие ингредиенты и перемешай все.
  5. Сверху присыпь шоколадной крошкой.
  6. Поставь кружку в микроволновку на 1 минуту.
  7. Наслаждайся!

Смотри на видео, как готовить протеиновый кекс в микроволновке:

Макросы:

  • Калории – 254
  • Белок – 35 граммов
  • Углеводы – 17 граммов
  • Жиры – 9 граммов

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Как видишь, приготовление этого протеинового кекса не требует от тебя ни чрезмерных усилий, ни особых кулинарных способностей. Попробуй приготовить его, чтобы порадовать себя чем-нибудь сладеньким, например, после тренировки. Главное – не объедаться такими кексами, договорились?

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Текст публикации Майкла Дина

Кекс с протеиновым порошком за 1 минуту. Сохраните и делитесь!

Макросы:

Калории – 254
Белок – 35 грамм
Углеводы – 17 грамм
Жиры – 9 грамм

Я сказал, что шоколадные крошки необязательны. Но кого я обманываю… они необходимы!