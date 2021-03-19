DJ NANA продолжает радовать своих подписчиков соблазнительными фотографиями. На днях она выложила на своем инстаграме фото, на котором щеголяет невероятной растяжкой. Это фото поражает и завораживает. Наслаждайся порцией красоты от Анастасии Кумейко на Men 24!

35-летняя DJ NANA не перестает удивлять. Со своими поклонниками Настя Кумейко поделилась горячим фото, на котором можно разглядеть потрясающую растяжку звезды. Тебе однозначно понравится!

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Конечно же, фотография не была бы такой эффектной, если бы DJ NANA снималась полностью одетой. Поэтому она выбрала для съемки нижнее бельё, поверх которого надела оранжевый пуховик. Дополнила образ 35-летняя звезда черными ботфортами. В них ее стройные и сексуальные ножки кажутся еще длиннее.

Неудивительно, что под этим постом собралось множество лайков, а также комментариев. Айда читать, что же о звезде думают ее подписчики в сети:

"Ти просто космос";

"Мне бы такие шаги на пути к цели";

"Настя, ты как всегда огонь";

"Очень сексуальная";

"Очень круто и жарко";

"Вау, очень шикарная леди";

"Шикарная растяжка";

"Ван Дам отдыхает".

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