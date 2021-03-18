Знакомься, это Николь Уильямс. Сексуальная дизайнер, которую часто называют канадской Ким Кардашьян, не только создает одежду, но и регулярно позирует перед камерами. Оно и не удивительно, ведь в прошлом она – модель. На этот раз Николь снялась в откровенном нижнем белье посреди пустыни. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Невероятная Николь Уильямс обожает провоцировать своих подписчиков в инстаграме. На этот раз она решила не делать исключений, выложив серию фото, на которых позирует в нижнем белье. Айда смотреть горячие кадры, которые очень сильно понравились фанатам красавицы!

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На фотографиях дизайнер позирует посреди пустыни. На ее фоне Николь Уильямс выглядит будто пришелец, который прилетел на Землю с другой планеты.

Неудивительно, что подписчики красавицы буквально засыпали ее комментариями. Они не только восхваляют ее соблазнительные формы, но и делятся своими сокровенными пожеланиями:

"Ты всегда выглядишь потрясающе";

"Ты выглядишь горячей и привлекательной";

"Самая идеальная фигура в мире";

"Как всегда невероятная";

"Хочу в следующей жизни быть твоим парнем";

"И Бог создал женщину";

"Мне нравится твой фотограф".

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