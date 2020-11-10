Дженнифер Лопес похвасталась роскошными ножками: горячие фото певицы
51-летняя певица Дженнифер Лопес взбудоражила пользователей сети своим сексуальными ножками. Горячие фото звезда выложила на своей странице в инстаграме. Наслаждайся соблазнительными кадрами Джей Ло на Men 24.
Дженнифер Лопес выложила в сети несколько фото, на которых она щеголяет своими невероятными ножками. Мы на Men 24 просто не могли скрывать от тебя эту красоту!
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Серию фото певица подписала такими словами: "Начнем праздник раньше, потому что мы это заслужили". А и правда, певица устроила нам настоящий праздник. На одном из фото она позирует на кровати в нижнем белье и рубашке в полоску. Следующий же кадр снят на фоне автомобиля. На нем Джей Ло в экстремально коротком платье и дубленке, которые выигрышно подчеркивают ее соблазнительные изгибы. Наслаждайся!
Поклонники певицы в восторге от ее внешнего вида. Большинство из них отметили, что Дженнифер Лопес – самая красивая женщина. И с этим невозможно спорить!
- "Такая неподвластна времени красота";
- "Красиво и неповторимо";
- "Ох, эти ноги";
- "Самая красивая женщина в мире";
- "Люблю тебя, королева";
- "Красивая как всегда";
- "С каждым днем я все больше убеждаюсь, что она – самая красивая женщина на земле".
Мы тоже считаем, что 51-летняя Дженнифер Лопес вызывает только восхищение. Поэтому не ленись подписаться на нее и поставить лайк под этим и другими постами.
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