Свою армию поклонников Кармелла Роуз решила порадовать фотографией, на которой она позирует в эротическом нижнем белье. Комплект, к слову, не только выигрышно подчеркивает роскошное тело модели, но и едва прикрывает ее бюст.
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Подписчикам Кармеллы Роуз безумно нравится то, чем она делится в сети. Они буквально засыпали свою кумирку лайками. А еще подписчики модели были щедры на комплименты. Традиционно, лови лучшие из них:
- "Ты очень красивая";
- "Ты просто потрясающая";
- "Сексуальная и милая одновременно";
- "Твое тело безупречно";
- "Кармелла, ты очень волшебная";
- "Черный тебе очень подходит";
- "Я влюблен в тебя";
- "Очень классное фото";
- "Она невероятно горячая".
Кармелла Роуз снялась в кружевном нижнем белье / Фото с инстаграма Роуз
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Кармелла Роуз однозначно заслуживает того, чтобы ты подписался на нее. А еще не поленись поставить несколько лайков под последними публикациями модели. Тебе ведь не тяжело, а ей точно будет приятно. Главное – чтобы тебя не спалила возлюбленная за этим занятием.