На этот раз в рубрике #Хтивый_понедельник Men 24 больше расскажет о Кате Мазуренко и призывает на нее подписаться, если ты до сих пор этого не сделал. Поверь, у нее очень и очень годный контент!
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Поклонница рыбалки
Как отмечали в анкете на сайте СТБ, Екатерине Мазуренко – 31 год. И сама она – из Киева. Девушка, когда начинала свое участие в проекте, была маркетологом в семейном бизнесе, а также занималась продажей товаров для рыбалки.
Собственно, она ведет свой блог на ютьюбе, а также тиктоке. Там она рассказывает о рыбалке. Причем, по словам Кати, рыбалка – не хобби. Она убеждена, что это занятие – искусство.
Катя Мазуренко снимает блоги о рыбалке: смотри видео
Катю сравнивают с Джозефиной Джексон
Ранее Катя выложила в своем тиктоке видео. В нем она заметила, что несколько раз читала, что ее сравнивают с Джозефиной Джексон. Гору таки взяло любопытство, и она вбила в поиск, кто же эта Джозефина. И когда обнаружила, то у нее возник вопрос, воспринимать ли это как комплимент.
Катю Мазуренко сравнили с Джозефиной Джексон: смотри видео
Видимо, ее поклонники просто в восторге от физической формы Кати. Собственно, участница МастерШефа регулярно наведывается в спортзал и в своем тиктоке рассказывает историю трансформации. Собственно, далее мы покажем соблазнительные фото и видео Кати Рыбалки!
Катя Рыбалка готовит завтрак в купальнике: смотри видео
Катя Рыбалка показала пышные ягодицы фанатам / Фото из инстаграма Рыбалки
Катя Мазуренко ловит рыбу / Фото из инстаграма Мазуренко
Катя Мазуренко регулярно ходит в спортзал / Фото из инстаграма Мазуренко
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Если ты до сих пор не подписался на Катю Рыбалку Мазуренко, то стоит сделать это немедленно. Гарантируем, ей есть чем порадовать тебя!