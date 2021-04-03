Популярная украинская телеведущая порадовала своих подписчиков соблазнительным фото. На нем 36-летняя Елена Филонова позирует в крохотной платье, которое едва прикрывает роскошный бюст красавицы. Наслаждайся порцией красоты от Елены Филоновой на Men 24!

Елена Филонова не пропускает возможности похвастаться своими пышными формами перед миллионом подписчиков. На этот раз телеведущая выложила фото, на котором позирует в крохотной платье, какое выигрышно подчеркивает сексуальные ножки красавицы. Они однозначно стоят твоего внимания.

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"Я не помню, когда последний раз делала себе фотосессию. Обычно делаю это для работы. И здесь наконец меня уговорили: "Лена, нужно, пора!", – написала она под постом.

Также звезда добавила, что фотография сделана на мобильный телефон, а профессиональные кадры она покажет позже. Поэтому мы уже не можем дождаться, чем же еще она нас удивит, а пока почитаем, что о горячем фото думают подписчики Филоновой:

"Лена, у вас очень красивые ноги";

"Невероятный образ. Елена, как всегда, шикарная и стильная";

"Королева";

"Вау, эти каблучки выглядят дико сексуально";

"Лена, вы – богиня";

"Очень сексуально, шикарно и вообще потрясающе";

"Вы просто девушка-огонь".

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