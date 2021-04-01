Соблазнительная певица Сиара в очередной раз взбудоражила пользователей сети. На этот раз 35-летняя красавица выложила серию фотографий, на которых позирует в нижнем белье на фоне моря. Наслаждайся порцией красоты от Сиары на Men 24!

Сиара не только похвасталась своим длинным волосами, но и показала поклонникам аппетитные формы. Вот что значит подобрать правильный ракурс, а также знать свои выигрышные стороны. От певицы просто невозможно оторвать глаз.

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"Он присматривает за мной", – написала Сиара под одним из постов, намекая на фотографа.

Подписчикам певицы безумно понравились ее соблазнительные изгибы. Они не только оставили множество лайков под постом 35-летней звезды, но и засыпали ее комплиментами:

"Ох же эти естественные изгибы";

"Красивая и соблазнительная";

"Жарче, чем огонь";

"Королева пляжа";

"Привлекательная мама";

"Это идеальное тело для меня".

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