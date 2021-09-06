Казалось бы, вечер – идеальное время для занятия сексом. Вас ничего не смущает, никуда не нужно спешить. Поэтому можно целиком и полностью наслаждаться друг другом. Но, как показывает практика, в реальной жизни после насыщенного рабочего дня хочется разве пойти спать или просто полежать.

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Чего не скажешь об утре. Вы просыпаетесь с минимальным количеством одежды, без стресса и усталости. Поэтому, почему бы не заняться сексом. А мы расскажем, почему это лучшая идея.

Три веские причины заниматься сексом утром

1. Утренний секс повышает производительность

Компания Matress провела опрос взрослых людей, которые находились в отношениях. Их спрашивали об отношении к утреннему сексу. Результаты показали, что более половины мужчин считают, что у них был продуктивный день после утреннего секса.

И здесь нет ничего удивительного. Это приятное занятие заряжает позитивом, а также энергией. Поэтому любая работа выполняется гораздо эффективнее.



После утреннего секса ты будешь продуктивным / Фото Unsplash

2. Утренний секс снижает уровень стресса

Когда ты занимаешься сексом, твоё тело производит огромное количество окситоцина. А он, также известный как гормон объятий, успокаивает и заставляет чувствовать себя счастливым. Неплохое начало рабочего дня, мы считаем. А еще этот гормон вырабатывается во время объятий. Поэтому можно после секса еще минут 5 понежиться в объятиях друг друга. А потом уже бежать в душ перед работой.

3. Твой уровень тестостерона повышается

Утром у тебя в среднем высокий уровень тестостерона. А это значит, что твоё сексуальное влечение также высокое. Поэтому не стоит удивляться, что утром секс может казаться лучшим. А еще он зарядит тебя уверенностью перед насыщенным рабочим днем.



Приготовь ей завтрак в постель – она ​​оценит / Фото Unsplash

Если возлюбленная не любит утренний секс?

К сожалению, статистика свидетельствует, что женщинам больше нравится секс вечером. Но это не значит что нужно навсегда отказаться от идеи отдаться страсти утром. Просто нужно попробовать прийти к общему знаменателю.

Можешь, например, приготовить завтрак в постель. А уже во время или до трапезы можешь предложить немного огонька.

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