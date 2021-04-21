Это только в фильмах каждый из героев просыпается привлекательным и без всякого недостатка. Реальная же жизнь расставляет все по своим местам. Поэтому иногда секс с самого утра может больше напоминать пытку, чем процесс, призванный подарить удовольствие. Впрочем, есть не менее 5 обязательных процедур, которые нужно выполнить каждому мужчине перед интимной встречей утром.

Недостаточно просто проснуться, чтобы получить максимум удовольствия от секса утром. Впрочем, если уж на то пошло, то мы знаем, что именно это время считается лучшим для занятия любовью. Поэтому лови коротенький список дел, которые должен выполнить каждый мужчина перед тем, как предложить своей партнерше заняться сексом утром.

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1. Почисть зубы

Мы не будем слишком долго рассказывать о стремительном размножения бактерий, пока ты спишь. Но все же стоит понимать, что твоя ротовая полость за ночь "собрала" немало незаметных глазу сюрпризов. Также стоит помнить о не слишком приятном дыхании изо рта. Поэтому почистить зубы – дело №1 для тех, кто хочет заняться сексом с самого утра.



Начни свое утро с чистки зубов / Фото Unsplash

2. Сходи в туалет

Не меньшего внимания заслуживает поход в туалет. Это необходимо хотя бы для того, чтобы ты выпустил лишнюю влагу из своего организма. Если этого не сделать, то есть все шансы, что во время секса ты будешь думать не о получении удовольствия, а о переполненном мочевом пузыре. Для чего тебе это?

3. Прими легкий душ

Совсем необязательно тщательно мыть абсолютно все свое тело. Но и лениться не стоит. Достаточно ополоснуться теплой водой, чтобы смыть с тела пот, а также лишнюю грязь. Это позволит тебе чувствовать себя значительно свежее во время занятия сексом. А это, по нашему мнению, бесценно.



Не поленись принять душ перед сексом / Фото Unsplash

4. Используй дезодорант

Достаточно лишь нескольких секунд, чтобы пахнуть максимально свежо. Дезодорант поможет тебе добавить уверенности. Оно и не удивительно, ведь при всей физической активности, от тебя будет приятно пахнуть. А мы-то знаем, что барышни обожают мужчин, от которых пахнет не потом, а, например, морским бризом. Впрочем, здесь важно не переусердствовать. Избыточное количество дезодоранта может свести на нет все твои старания.

5. Перекуси чем-нибудь

Не стоит забывать также и о подпитке своего организма. Это не означает, что необходимо сытно позавтракать. Достаточно съесть кусок банана, яблока или несколько ягод. Этого будет достаточно, чтобы твой живот не ворчал в самый неподходящий момент. А еще ты сможешь продержаться как можно дольше в постели.



Легкий перекус – лучший помощник / Фото Unsplash

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