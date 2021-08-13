"Я не умею танцевать", – обычно говорят такие люди. Это не совсем так, потому что в действительности они не могут. Но – это не приговор.

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Амузия – что это такое

Если ты чувствуешь ритм, то можешь научиться и красиво танцевать. Ритм чувствует так или иначе любой человек. Ритм побуждает наше тело двигаться – стучать пальцами по столу, качать головой под звуки любимой песни.

  • Чтобы стать хорошим музыкантом или танцором, чувство ритма надо развивать. Причем это не зависит от возраста или других факторов, надо только приложить усилия и посвятить этому занятию немного времени.

Но есть люди, которым все это вроде бы вообще недоступно. У них – врожденная форма амузии.

Но даже люди с амузией, как свидетельствуют исследования ученых, могут улучшить свое состояние. На что для этого надо обратить внимание? Рассказываем.

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Изучи секрет правого колена – полезная штука в жизни / Фото unsplash

Практика

В Великобритании то провели такой эксперимент: несколько десятков женщин в возрасте от 18 до 30 попросили подвигаться под разную музыку согласно своим ощущениям.

  • Система захвата движений оценила амплитуду их движений, углы наклона, изгибы тела, и в итоге сформировала 3D-аватары этих женщин. Воспроизведенные движения аватаров показали независимым зрителям – мужчинам.

И оказалось, что тем нравятся движения бедер со значительной амплитудой и широкие асимметричные движения рук.

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А еще – не стесняйся отпускать себя вслед за музыкой / Фото unsplash

Точно так же поступили и с мужчинами: заставили их потанцевать, а потом модели танца показали женщинам.

  • Так вот, женщин привлекают, как выяснилось, раскованные движения шеи, головы и туловища.

Но самое удивительное, что особый трепет у женщин вызвали движения правым коленом. Итак, если хочешь развивать чувство ритма – начинай именно с него, с колена. А дальше – практикуйся как можно большее с каждой частью тела.

Прочь стыд

Танец – дело естественное, но люди часто стесняются его. Здесь причиной является боязнь показать себя как-то не так и получить осуждение общества. Страх, конечно, беспочвенный, но он таки мешает – расслабиться и отдаться музыке.

  • Поэтому второй важный пункт для развития чувства ритма – убрать внутренние блоки.

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