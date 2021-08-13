"Я не вмію танцювати", – зазвичай кажуть такі люди. Це не зовсім так, бо насправді вони не можуть. Але – це не вирок.
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Амузія – що це таке
Якщо ти відчуваєш ритм, то можеш навчитися й красиво танцювати. Ритм відчуває так чи інакше будь-яка людина. Ритм спонукає наше тіло рухатися – стукати пальцями по столу, гойдати головою під звуки улюбленої пісні.
- Щоб стати хорошим музикою чи танцюристом, відчуття ритму треба розвивати. Причому це не залежить від віку чи інших факторів, треба тільки докласти зусиль та присвятити цьому заняттю трохи часу.
Але є люди, яким все це начебто взагалі недоступно. У них – вроджена форма амузії.
Та навіть люди з амузією, як свідчать дослідження вчених, можуть поліпшити свій стан. На що для цього треба звернути увагу? Розповідаємо.
Вивчи секрет правого коліна – корисна штука у житті / Фото unsplash
Практика
У Великій Британії якось провели такий експеримент: кілька десятків жінок віком від 18 до 30 попросили порухатися під різну музику відповідно до своїх відчуттів.
- Система захоплення рухів оцінила амплітуду їхніх рухів, кути нахилу, вигини тіла, і в підсумку сформувала 3D-аватари цих жінок. Відтворені рухи аватарів показали незалежним глядачам – чоловікам.
І виявилося, що тим подобаються рухи стегон зі значною амплітудою і широкі асиметричні рухи рук.
А ще – не соромся відпускати себе вслід за музикою / Фото unsplash
Точно так само зробили і з чоловіками: змусили їх потанцювати, а потім моделі танцю показали жінкам.
- Так от, жінок приваблюють, як з'ясувалося, розкуті рухи шиї, голови та тулуба.
Та найдивніше, що особливий трепет у жінок викликали рухи правим коліном. Отже, якщо хочеш розвивати відчуття ритму – починай саме з нього, з коліна. А далі – практикуйся якомога більша з кожною частиною тіла.
Геть сором
Танець – річ природна, але люди часто соромляться його. Тут причиною є острах показати себе якось не так і отримати осуд суспільства. Острах, звісно, марний, але він таки заважає – розслабитися і віддатися музиці.
- Тож другий найважливіший пункт для розвитку відчуття ритму – прибрати внутрішні блоки.
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