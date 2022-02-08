Если у тебя есть эти черты характера, ты еще не готов к отношениям

Никто не хочет оставаться одиноким. Особенно в канун Дня влюбленных. Но есть несколько черт характера, четко свидетельствующих о том, что к отношениям ты все еще не готов.

Это не значит, что нужно ставить на себе крест. Просто займись работой над собой. Как только ты сможешь овладеть этими чертами характера, у тебя значительно возрастут шансы на построение счастливых и гармоничных отношений.

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1. Ты думаешь только о себе

Это верно, что в любых отношениях очень важно сохранять независимость. Однако важно найти баланс между любовью и этой независимостью, а не только думать о себе. Отношения требуют жертвы, чтобы уважать другого. Но это не означает полного отказа от наших ценностей. Это скорее вопрос уважения и понимания.

Если ты не готов к жертвам, тебе точно не стоит строить отношения.



Если ты думаешь только о себе, то к отношениям ты не готов / Фото chester wade

2. Ты думаешь, что прав ты только

В любых отношениях будут конфликты и недоразумения. Но важно, чтобы обе стороны умели уступать, признавать свои ошибки и стремиться к лучшему. Когда в споре кто-то один думает, что он абсолютно прав, другой, скорее всего, пострадает. Иногда трудно извиниться, но почти всегда, когда мы честно говорим о своих ошибках или сомнениях, велика вероятность, что мы получим хорошие результаты и общение укрепится.

Если тебе не интересно иногда признавать свою неправоту, отношения, пожалуй, не для тебя.

3. Твое счастье зависит только от партнерши

Созависимость проявляется, когда человек испытывает беспокойство вдали от своего партнера или когда он испытывает постоянную потребность быть с ним, чтобы чувствовать себя хорошо. В отношениях всегда можно создать глубокие связи и привязанности. Но любовь не подразумевает владения или постоянную потребность во внимании, чтобы чувствовать себя хорошо. Созависимость очень распространена и почти всегда есть следствием потребностей, которые мы создаем с детства и которые мы вкладываем в других людей.

В идеале нужно работать над этим в терапии, чтобы убедительно сообщить об этом своему партнеру. Это позволит вам двигаться вперед и улучшать связь. А также это позволит тебе не зависеть от других, чтобы быть счастливым.

4. Ты ждешь, чтобы твои мысли читали

Общение – неотделимая часть отношений. Если тебя что-нибудь беспокоит – скажи это. Если хочешь чего-нибудь – скажи об этом. Пора забыть о том, что твои мысли можно легко считать. Как показывает практика, это происходит в редких случаях. А недоговоренность, постоянные обиды и возмущение могут стать причиной конфликтов.

Поэтому твоя задача – говорить, говорить и говорить еще раз. Это ключ к успеху в любых отношениях.



Хватит думать, что она может читать твои мысли / Фото Milan Popovic

5. У тебя есть страх обязательств

Фобия обязательств или тревога в отношениях – это когда ты боишься быть в отношениях. Важно: это не значит, что ты никогда не сможешь их строить. Но, может быть, твои страхи мешают сделать их здоровыми. Это может произойти из-за прошедших событий, которые сделали тебя менее уверенным: развод родителей, нездоровые отношения и т.д. Это создает уязвимость и проектируется в твое настоящее.

Хорошая новость в том, что над этим можно работать. Но без помощи эксперта, скорее всего, тебе не удастся справиться с этой ситуацией.

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Отношения – это работа. В первую очередь, работа над собой. Если у тебя есть эти черты характера, то мы бы не рекомендовали пробовать строить отношения. Сначала нужно разобраться с факторами, которые могут негативно отразиться на вашей паре в будущем. И только после этого об этом будущем можно думать.