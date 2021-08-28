Изюминкой этого ролика, который появился на инстаграме Арнольда Шварценеггера, стало то, что вместе с ним был еще один герой. Вместе с актером тренировался Администратор Агентства по охране окружающей среды США, 45-летний Майкл Риган.

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74-летний Арнольд Шварценеггер показал свою тренировку

Актер и политик выполняли упражнения по очереди. Сам же Арнольд сосредоточен в основном на груди, спине, прессинге и вытягивании по кругу в тренажерном зале под открытым небом. Неудивительно, что Шварценеггер решил поговорить с Риганом о защите окружающей среды.

"Мы говорили о том, что вам нужен план в тренажерном зале, точно так же, как вам нужен план по прекращению загрязнения окружающей среды. Я думаю, что очень важно, чтобы вы были частью решения, а не частью проблемы", – сказал он.

Затем он предлагает 3 шага, которые могут сделать люди для этого:

прекратить использовать пластик, покупать местные товары и продукты, есть меньше мяса.

Нас поражает Арнольд Шварценеггер и его сила духа. А еще невероятная форма 74-летнего актера. Он на собственном примере вдохновляет, что для работы над собственным телом отсутствует необходимый возраст или время. Поэтому не ленись становиться лучше версии себя вчерашнего!

Смотри, как Арнольд Шварценеггер тренировался с Майклом Риганом:

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Текст публикации Арнольда Шварценеггера: