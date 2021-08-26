Упражнениями поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. С его помощью ты сможешь не только поддерживать свое тело в форме, но и наращивать желанный рельеф. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего вместе с Men 24!

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Эта тренировка особенно ценна тем, что для ее выполнения тебе необходимы только гантели. А это значит, что не нужно будет в холодный дождливый день выходить из дома, чтобы привести себя в форму.

Ник Уолкер отмечает, что использование тренировок для всего тела поможет тебе по-разному – в общем развитии силы и стабильности, наборе мышечной массы, а также сжигании жира. Поэтому у тебя очень высокие шансы получить тело своей мечты, если будешь выкладываться на все 100%!

Не забывай разогреться, чтобы избежать травматизма во время тренировки!

Тренировка всего тела

Обратный выпад со сгибанием рук: 3 подхода по 12 повторений на каждую ногу. Приседания с прессом от груди: 3 подхода по 15 повторений. Подъемы руки в планке: 3 подхода по 10 повторений на каждую руку. Высокие отжимания: 3 подхода по 12 повторений.

Совет: не забывай отдыхать в течение 30 – 45 секунд между подходами.

Смотри на видео, как выполнять мощный суперсет от Ника Уолкера:

Попробуй выполнять эти упражнения как суперсет или добавлять к своей повседневной программе тренировок. С их помощью ты сможешь разнообразить свой тренировочный план, который позволит поддерживать в тонусе твои мышцы.

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Текст публикации Ника Уолкера:

ТРЕНИРОВКИ ВСЕГО ТЕЛА !!!

Проведите по экрану для тренировки, хранения и обмена!