Упражнениями поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. С его помощью ты сможешь не только поддерживать свое тело в форме, но и наращивать желанный рельеф. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего вместе с Men 24!
Примечательно Nemiroff Digestive Fest возвращается: как получить комплимент от бармена
Эта тренировка особенно ценна тем, что для ее выполнения тебе необходимы только гантели. А это значит, что не нужно будет в холодный дождливый день выходить из дома, чтобы привести себя в форму.
Ник Уолкер отмечает, что использование тренировок для всего тела поможет тебе по-разному – в общем развитии силы и стабильности, наборе мышечной массы, а также сжигании жира. Поэтому у тебя очень высокие шансы получить тело своей мечты, если будешь выкладываться на все 100%!
Тренировка всего тела
- Обратный выпад со сгибанием рук: 3 подхода по 12 повторений на каждую ногу.
- Приседания с прессом от груди: 3 подхода по 15 повторений.
- Подъемы руки в планке: 3 подхода по 10 повторений на каждую руку.
- Высокие отжимания: 3 подхода по 12 повторений.
Совет: не забывай отдыхать в течение 30 – 45 секунд между подходами.
Смотри на видео, как выполнять мощный суперсет от Ника Уолкера:
Попробуй выполнять эти упражнения как суперсет или добавлять к своей повседневной программе тренировок. С их помощью ты сможешь разнообразить свой тренировочный план, который позволит поддерживать в тонусе твои мышцы.
Тебе понравится Освободи кубики пресса: крутая тренировка для укрепления мышц кора
Текст публикации Ника Уолкера:
ТРЕНИРОВКИ ВСЕГО ТЕЛА !!!
Проведите по экрану для тренировки, хранения и обмена!
Только гантели
1-й слайд: Развлекитесь с фитнесом. Жизнь слишком коротка!!!
Слайды 2 – 5 Использование тренировок для всего тела поможет вам по-разному – в общем развитии силы и стабильности, наборе мышц и сжигания жира!
Последний слайд: возможно, это не всегда будет красиво, но наслаждайтесь ВАШИМ путешествием!
Тренировка
1. Обратный выпад со сгибанием рук: 3 подхода по 12 повторений на каждую ногу.
2. Приседания с прессом от груди: 3 подхода по 15 повторений.
3. Подъемы руки в планке: 3 подхода по 10 повторений на каждую руку.
4. Высокие отжимания: 3 подхода по 12 повторений.
Отдыхайте 30 – 45 секунд между подходами!