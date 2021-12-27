На этот раз красотка решила не делать исключений из правил. Со своими подписчиками она поделилась серией соблазнительных фото, на которых позирует в купальнике и белом пиджаке.

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Придают пикантности образу высокие черные ковбойские сапоги. Впрочем, кого они интересуют, если можно вдоволь полюбоваться соблазнительными формами Анны Сулимы? Кадры, к слову, понравились не только нашей редакции, но и поклонникам блогерки. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков, но и множество комментариев, оставленных под постом:

  • "Вау, какая же ты красивая";
  • "Аня, ты просто огонь";
  • "Ты просто супер";
  • "Люблю тебя очень сильно";
  • "Ты просто невероятная";
  • "Не могу выбрать. Каждое фото очень крутое";
  • "Как всегда прекрасна";
  • "Как здесь выбрать, если все кадры чрезвычайны?"

Анна Сулима снялась в соблазнительном купальнике
Горячие фото Анны Сулимы взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Сулимы

Анна Сулима снялась в соблазнительном купальнике
Горячие фото Анны Сулимы взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Сулимы

Анна Сулима снялась в соблазнительном купальнике
Горячие фото Анны Сулимы взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Сулимы

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Нам тоже сложно определиться с фотографией, которая нравится больше всего. Вместо этого можем с уверенностью сказать, что Анна Сулима – та еще красавица. Поэтому было бы странно не подписаться на нее в инстаграме.