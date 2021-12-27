На этот раз красотка решила не делать исключений из правил. Со своими подписчиками она поделилась серией соблазнительных фото, на которых позирует в купальнике и белом пиджаке.

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Придают пикантности образу высокие черные ковбойские сапоги. Впрочем, кого они интересуют, если можно вдоволь полюбоваться соблазнительными формами Анны Сулимы? Кадры, к слову, понравились не только нашей редакции, но и поклонникам блогерки. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков, но и множество комментариев, оставленных под постом:

"Вау, какая же ты красивая";

"Аня, ты просто огонь";

"Ты просто супер";

"Люблю тебя очень сильно";

"Ты просто невероятная";

"Не могу выбрать. Каждое фото очень крутое";

"Как всегда прекрасна";

"Как здесь выбрать, если все кадры чрезвычайны?"



Горячие фото Анны Сулимы взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Сулимы



Горячие фото Анны Сулимы взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Сулимы



Горячие фото Анны Сулимы взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Сулимы

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