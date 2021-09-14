На горячем видео, которое выложила Ана Чери на своем инстаграме, она позирует в откровенном комплекте белья. Скажем откровенно, розовый цвет безумно ей идет.

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За считанные часы ролик получил почти 100 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:

"Какая же ты красивая";

"Я обожаю тебя";

"Сойдутся наконец наши звезды?";

"Очень крутая публикация";

"Утренняя принцесса";

"Какая же ты невероятно привлекательная";

"Ты просто потрясающая";

"Какое же аппетитное у тебя тело";

"Абсолютно чрезвычайная барышня".

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