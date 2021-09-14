На горячем видео, которое выложила Ана Чери на своем инстаграме, она позирует в откровенном комплекте белья. Скажем откровенно, розовый цвет безумно ей идет.

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За считанные часы ролик получил почти 100 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:

  • "Какая же ты красивая";
  • "Я обожаю тебя";
  • "Сойдутся наконец наши звезды?";
  • "Очень крутая публикация";
  • "Утренняя принцесса";
  • "Какая же ты невероятно привлекательная";
  • "Ты просто потрясающая";
  • "Какое же аппетитное у тебя тело";
  • "Абсолютно чрезвычайная барышня".

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Ана Чери однозначно заслуживает того, чтобы ты подписался на нее. Гарантируем, тебе понравятся публикации, которые появляются на ее странице в инстаграме.