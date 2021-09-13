На фотографиях Ксения Мишина позирует в купальнике во время отдыха на яхте. Можно увидеть, как актриса игриво улыбается и наслаждается моментом.

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Неудивительно, что за считанные часы публикация набрала почти 90 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них:

  • "Одна из самых талантливых актрис на сегодня";
  • "Какая же ты красивая";
  • "Просто божественная красавица";
  • "Чрезвычайно привлекательная девушка";
  • "Какая же ты шикарная";
  • "Влюбленный в эти ножки";
  • "Как же эти ноги в кадр влезли?";
  • "Русалочка попала в сети";
  • "С вами лето продолжается".

Ксения Мишина снялась в купальнике
Ксения Мишина показала роскошную фигуру в купальнике / Фото с инстаграма Мишиной

Ксения Мишина снялась в купальнике
Ксения Мишина показала роскошную фигуру в купальнике / Фото с инстаграма Мишиной

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Ксения Мишина однозначно заслуживает твоего внимания. Поэтому мы призываем подписаться на актрису. На ее странице в инстаграме ожидает еще очень и очень много горячего!