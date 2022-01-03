Давненько мы не заглядывали к фитнес-модели Ани Чери в инстаграм, о чем очень сожалеем. Красавица без устали публикует на своей странице горячие фото. И в этот раз она решила не делать исключения из правил.

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На фотографии, которой она поделилась в инстаграме, Ана Чери позирует в мокрой белой футболке, а также крошечных трусиках. Все для того, чтобы каждый ее подписчик мог вдоволь налюбоваться соблазнительными формами фитнес-модели.

Кто тоже хочет солнечного света? Я, конечно же, ценю дождь и снег, но мне не хватает загара и тепла,

– признается Ана Чери.

Ой, мы с ней максимально солидарны. Но после новостей, что Хургаду засыпало снегом, мы дважды задумываемся над тем, лететь ли на неделю в Египет. Поклонники же фитнес-модели в восторге от нее. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая же ты милая";

"Мне нравится твой стиль";

"Твоя красота завораживает каждого";

"Настоящая безупречность";

"Роскошная королева сети";

"Ты просто богиня";

"Чрезвычайно сексуальный образ";

"Жду, когда ты наконец-то появишься на PornHub".



Пышные формы Аны Чери понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Чери

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