В сети сложно найти еще одну красавицу, которая точно так же будоражила бы своих подписчиков. Габриэль Эпштейн разбирается в том, что нравится ее фанатам превыше всего. Неудивительно, что на своей странице она регулярно публикует откровенные кадры. Эта серия как раз такая!

Стоит внимания Nemiroff будет согревать посетителей новогодней ярмарки в Киеве авторскими горячими коктейлями

На фотографиях модель позирует в мокрой обрезанной футболке, едва прикрывающей грудь красавицы. Дополняют образ, если его можно так назвать, крохотные трусики. Все это позволяет нам достаточно налюбоваться соблазнительными изгибами Габриэль Эпштейн.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что кадры пришлись по душе не только нашей редакции, но и подписчикам красавицы. Они были максимально щедры на лайки, а также буквально засыпали комплиментами модель. Традиционно лови лучшие из них:

"Просто нереальная красотка";

"Ты разбила мне сердце";

"Теперь по всему миру стоят сервера";

"Волшебная крошка";

"Ты очень потрясающая";

"Твоя безупречность не имеет предела";

"Габриэль, ты невероятно сексуальна";

"У меня теперь точно будет бессонница";

"Почему ты так горяча?".



Соблазнительные фото Габриэль Эпштейн поразили подписчиков / Фото с инстаграма Эпштейн



Соблазнительные фото Габриэль Эпштейн поразили подписчиков / Фото с инстаграма Эпштейн



Соблазнительные фото Габриэль Эпштейн поразили подписчиков / Фото с инстаграма Эпштейн



Соблазнительные фото Габриэль Эпштейн поразили подписчиков / Фото с инстаграма Эпштейн

Тебе понравится "Можно любоваться вечностью": блогерка Камила Коэлью показала фигуру в бикини