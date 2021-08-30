На серии фото, которые она выложила в сети, Кейтлин Ранк в очередной раз похвасталась пышным бюстом. Он, к слову, едва влез в крошечной зеленый комбинезон фитнес-модели.
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"Ощущение раннего океанического бриза", – написала она под постом.
Сама же публикация Кейтлин Ранк собрала почти 20 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:
"Сладенькая малышка";
"Красивая";
"Очень милая";
"Чрезвычайно горячая";
"Я люблю тебя";
"Потрясающая Кейтлин";
"Доброе утро, красавица";
"Замечательные фото, Кейтлин";
"О, Боже! Как же горячее";
"Самая сексуальная женщина на земле";
"Ты настоящая королева".
Кейтлин Ранк похвасталась пышным бюстом в комбинезоне / Фото с инстаграма Ранк
Кейтлин Ранк похвасталась пышным бюстом в комбинезоне / Фото с инстаграма Ранк
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