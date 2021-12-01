Вот, например, на этот раз она снялась в откровенном платье на пляже. Наряд не только выигрышно подчеркивает соблазнительные формы модели, но и позволяет вдоволь налюбоваться ее пышным бюстом. Осторожно, ведь от этого фото очень сложно оторвать взгляда.

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Кадр настолько понравился подписчикам Люсии Яворчековой, что они буквально засыпали ее лайками. Также поклонники фитнес-модели были максимально щедрыми на комплименты. Лучшие из них, традиционно, оставляем для тебя:

  • "Вау, ты вдохновляешь всех и каждого";
  • "Сладенькая красавица";
  • "Какая же ты милая";
  • "Самая красивая женщина в мире";
  • "Ты очень роскошная и сексуальная";
  • "Твоя красота не знает границ";
  • "Как всегда обаятельна и соблазнительна";
  • "Тобой невозможно налюбоваться".

Люсия Яворчекова снялась в откровенном платье
Люсия Яворчекова снялась в откровенном платье на пляже / Фото с инстаграма Яворчековой

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Фитнес-модель Люсия Яворчекова не устает радовать своих подписчиков горячими фотографиями. Так что мы буквально призываем тебя подписаться на нее. Не упусти возможности регулярно любоваться свеженькой порцией искушения от нее.