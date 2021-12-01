Вот, например, на этот раз она снялась в откровенном платье на пляже. Наряд не только выигрышно подчеркивает соблазнительные формы модели, но и позволяет вдоволь налюбоваться ее пышным бюстом. Осторожно, ведь от этого фото очень сложно оторвать взгляда.

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Кадр настолько понравился подписчикам Люсии Яворчековой, что они буквально засыпали ее лайками. Также поклонники фитнес-модели были максимально щедрыми на комплименты. Лучшие из них, традиционно, оставляем для тебя:

"Вау, ты вдохновляешь всех и каждого";

"Сладенькая красавица";

"Какая же ты милая";

"Самая красивая женщина в мире";

"Ты очень роскошная и сексуальная";

"Твоя красота не знает границ";

"Как всегда обаятельна и соблазнительна";

"Тобой невозможно налюбоваться".



Люсия Яворчекова снялась в откровенном платье на пляже / Фото с инстаграма Яворчековой

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