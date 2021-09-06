Фитнес-тренер рассказал, как за 30 секунд обуздать боль в пояснице

Тренер-миллионер Джефф Кавальер часто демонстрирует растяжки и тренировки, ориентированные на мобильность. А еще на своем ютьюб-канале Athlean-X он делится советами, которые помогут улучшить твои результаты. На этот раз он рассказал, как за считанные секунды обуздать боль в пояснице.

Возьми на вооружение этот 30-секундный трюк. Гарантируем, он поможет тебе не только лучше себя чувствовать, но и подарит заряд энергии для новых свершений.

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"Если бедра не сильные или мышцы вокруг бедер, ягодицы не сильные, то нижняя часть спины пытается компенсировать это, и это проблема. Мы хотим, чтобы поясница была сильной и стабильной", – говорит он.

Как за 30 секунд обуздать боль в пояснице

Какова его тактика сохранения сильной поясницы? Обратное гиперрозгибание, упражнение для нижней части тела, которое выполняется лежа лицом вниз на краю скамьи или кровати. В этом случае ты вытаскиваешь нижнюю часть тела в пространстве.

"Причина, по которой я использую ее и призываю вас использовать это движение ежедневно, заключается в том, что вам нужно укрепить поясницу. Эти мышцы недостаточно сильны", – подчеркивает тренер.

Этой силой, добавляет он, нужно управлять снизу вверх – буквально, начиная с ягодиц.

"Сначала сожмите вместе ягодичные мышцы в разгибании, а остальные поднимите, используя нижнюю часть спины вверх", – добавляет он.

Смотри на видео, как выполнять трюк от Джеффа Кавальера:

Он рекомендует выполнять 1 подход качественных повторений утром и еще 1 подход днем.

"По мере того, как вы накапливаете больше этих высококачественных повторений, я гарантирую вам, что если у вас сейчас боль в спине, вызванная мышечной слабостью, ваши проблемы исчезнут", – отмечает Кавальер.

Возьми на вооружение этот трюк. С его помощью ты сможешь не только прокачать мышцы поясницы, но и избавиться от неприятных болезненных ощущений.

Не ленись работать над своим телом. А помогут тебе эти упражнения и советы: