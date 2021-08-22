Зак Перна решил не банально рассказывать об упражнениях, которые он выполняет. Блогер показал свою типичную "большую тренировку рук". Гарантируем, она тебе понравится.
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"Я собираюсь показать тебе типичную тренировку рук. Если твои руки – слабое место, может быть, лучше чаще над ними работать. Всем нужны большие руки", – уверяет Перна.
Прежде чем поделиться своими советами, Перна проведет тебя через несколько вещей, которые не подлежат обсуждению. К ним относятся:
- время для разминки перед каждым подходом;
- доведение каждого рабочего подхода до отказа;
- контроль недельного объема;
- обеспечение правильной формы приема.
А теперь переходим к советам. С их помощью у тебя будут высокие шансы накачать большие и сильные руки.
1. Выбери упражнение для перегрузки
"Вся суть любого упражнения – постепенно становиться сильнее и краше. Обычно я начинаю со сгибания рук с гантелями или сгибания на тросе. В последнее время я люблю сгибания троса для разогрева, ведь ты можешь медленно прибавлять в весе. Это лучше для суставов, их легче разогреть", – отмечает он.
Твоя задача – использовать упражнения, которые позволяют становиться сильнее / Фото Unsplash
2. Сосредоточься на сжатии мышц
"Сосредоточься на сжатии мышц. Не просто перемещай их из точки А в точку В", – рекомендует он, используя для примера тягу на трицепс.
Он отмечает, что это касается каждого движения, которое ты выполняешь. Сам же Перна в этом случае пытается активно разъединять канаты. Все для того, чтобы держать в напряжении свои трицепсы.
3. Возвращайся медленно
"Возвращайся в исходное положение медленно и не используй инерцию, чтобы вернуться вверх", – говорит Перна о своем третьем совете для построения больших рук.
В конце каждого повторения Перна делает паузу перед тем, как вернуть движение назад и подняться.
"Ты можешь применять это к любому упражнению", – говорит он, объясняя, как начинающие часто полагаются на импульс для "половины" повторения.
Опускай и поднимай руки медленно, чтобы каждая твоя мышца горела / Фото Unsplash
4. Тренируй предплечья
Наличие сильного набора бицепсов и трицепсов вместе с набором слабых предплечий – сомнительное удовольствие. Используя, например, сгибание молоточков, Перна напоминает зрителю, чтобы плечи были опущены, сжимая гантель, чтобы активировать больше мышечных волокон. Затем Перна выполняет три подхода – сгибание молоточков, сгибание запястий и тяга на тросе – для двух подходов.
5. Не пропускай работу помпы
В этом случае Перна пытается подчеркнуть метаболический стресс. Поэтому фитнес-блогер выполняет серию сгибаний на наклонной скамье с гантелями по 12 килограммов и, когда доходит до отказа, опускается до 7 килограммов, продолжая движения. После этого он берется за частные (промежуточные) повторение.
Возьми на вооружение советы от Зака Перны. С их помощью ты сможешь нарастить сильные и крепкие руки. А они, как мы уже знаем, сильно нравятся женщинам.
Смотри на видео, как правильно использовать советы Зака Перны:
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