С ароматом бензина: Ford выпустил парфюм для владельцев электромобилей Mustang Mach-E

Хочешь купить Ford Mustang Mach-E, но сдерживаешься, потому что тебе не хватает запаха бензина? Что же, ты не одинок в этом. Фактически, опрос, проведенный по заказу Blue Oval, показывает, что каждый пятый водитель признался, что ему не хватает этого аромата после перехода на электромобили. Это и решили взять на вооружение в Ford.

И если ты среди этих людей, волноваться не стоит. Компания Ford of Europe представила тебе новый Mach-Eau. По словам автопроизводителя, это "аромат премиум-класса для тех, кто жаждет динамики нового полностью электрического Mustang Mach-E GT, но все еще не равнодушен к ароматам традиционных бензиновых автомобилей".

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Ford выпустил парфюм с ароматом бензина

Правда, это не тот парфюм, который ты сможешь купить в местном представительстве Ford или в любом другом магазине. А очень и очень жаль!

Mach-Eau представили на фестивале скорости в Гудвуде, но приобрести его невозможно. Это лишь часть цели Ford – разрушить мифы об электромобилях и убедить владельцев автомобилей с ДВС в потенциале электрифицированных транспортных средств.



Mach-Eau содержит не только аромат бензина и жженой резины / Фото Ford

Если тебе интересно, новый аромат – не просто запах бензина, который ты можешь носить. Ford сказал, что в нем сочетаются дымчатые аккорды, элементы резины и даже "звериный" тон – все это отдает дань наследию Mustang.

Аромат бензина и резины в Mach-Eau дополняется нотками миндаля, герани, голубого имбиря, лаванды, а также сандала.

Примечательно, что Mach-Eau создан известной консалтинговой компанией Olfiction. Ее отправной точкой было изучение химических веществ, выделяемых салоном автомобилей, двигателями и бензином. Эти химические вещества включают бензальдегид и пара-крезол, которые затем и смешиваются с имбирем, лавандой, геранью и сандалом.



Парфюм представили для тех, кому не хватает запаха бензина в электромобилях / Фото Ford

Сразу же отметим, что пытаться воспроизвести этот парфюм в домашних условиях не стоит. Хотя тебе и известны почти все его компоненты, этот букет однозначно тебе не понравится.

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