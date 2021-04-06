Ты давно мечтал о татуировке. Выбрал себе наконец эскиз и место, куда его нанести. И здесь за несколько лет обнаруживаешь, что она потеряла свой цвет и яркость. А все это потому, что ты выбрал именно ту часть тела, на которой рисунки не задерживаются надолго. Но мы знаем, как это исправить.

Недостаточно просто нанести татуировку. Нужно еще и правильно за ней ухаживать, если ты хочешь, чтобы она сохраняла свою первозданную красоту как можно дольше. Но сначала мы расскажем, на каких частях тела рисунки стираются быстрее всего.

Примечательно Куда набить первую татуировку: 5 лучших мест на твоем теле

Ладони

Даже если ты не ходишь в спортзал, это часть тела, которую мы используем каждый день. Поэтому это сильно осложняет сохранение чернил в том состоянии, в котором они были в первый же день. То же касается пальцев. Ты можешь сделать там татуировки, но должен понимать, что с вероятностью 99% рисунок начнет выглядеть размытым и потеряет свой цвет.

Татуировки на руках

Не только ладони, но и вся рука. Эта часть тела обычно подвергается влиянию солнца (что является серьезной ошибкой, через которую рисунки выцветают). Поэтому ты должен помнить, что солнце – злейший враг чернил. Кроме того, цветные тату на руках будут выглядеть не так насыщенно, если сравнивать их с черными. Все это потому, что темный пигмент лучше проникает в кожу.



Руки чаще всего попадают под влияние прямых солнечных лучей / Фото Unsplash

На ногах

Это связано с тем, что большую часть дня мы носим обувь и носки. Это вызывает трения и влияет на цвет и внешний вид татуировки.

На локтях

В основном на локтях татуировки могут исчезать или терять свою красоту из-за постоянного сгибания рук и опирание на них. Если ты собираешься набить тату в этой зоне, постарайся сделать его на сгибе руки.



Татуировки в зоне локтя могут стираться из-за постоянного сгибания руки / Фото Unsplash

Подмышки или внутри руки

По той же причине, что и локти. Твои руки находятся в постоянном движении, поэтому это вызывает трения и со временем повреждает татуировку.

Но не все так страшно. Если ты все же хочешь набить татуировку в одной из этих зон, то тебе нужно будет лучше ухаживать за ним. Мы расскажем, как сделать так, чтобы татуировка дольше сохраняла свой внешний вид.

1. Увлажняй

Дальнейший уход за татуировкой чрезвычайно важен. Ты должен не забывать использовать увлажняющий крем в области рисунка, чтобы кожа оставалась здоровой. Это поможет рисунку не только быстрее зажить, но и дольше храниться. Эксперты рекомендуют антибактериальные средства без аромата на водной основе.

2. Избегай солнца

Очень важно избегать попадания солнца на татуировки в первые несколько недель. Желательно держать эту область закрытой и использовать солнцезащитный крем с высоким числом SPF даже после того, как тату заживет. Помни, что солнце крайне негативно влияет на рисунки на теле.



Старайся в первые несколько недель избегать попадания солнца на татуировки / Фото Unsplash

3. Избегай тесной одежды

Тесная одежда создает трения. А трение вызывает стирание татуировок. Поэтому, насколько это возможно, используй свободную одежду на тех зонах, где ты решил нанести татуировку.

Возьми на вооружение 5 стильных мужских аксессуаров, которые позволят быть в тренде этой весной