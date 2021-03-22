Если ты поклонник сдержанного стиля, то разбавить его можно с помощью аксессуаров. Они не только помогут расставить акценты, а также подчеркнуть твой стиль. К твоему вниманию 5 крутых и стильных аксессуаров, которые однозначно не будут лишними этой весной!

С помощью аксессуаров можно всегда быть в тренде. Они подчеркнут твой безудержный дух и характер. Этим 5 аксессуарам однозначно должно найтись место в твоем гардеробе. С их помощью ты не только освежишь свой образ, но и сможешь всегда быть на высоте.

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1. Шляпа

Шляпа придаст тебе элегантности. Кепка может защитить тебя. Все зависит от твоего вкуса, а также стиля. Также не стоит забывать о том, что палящее солнце – не лучший друг. Поэтому от него однозначно следует защищаться головным убором. А еще этот аксессуар может спасти от холода, ведь все мы знаем, что весна – очень капризное время года.



Шляпа подчеркнет образ, а также защитит голову от солнца / Фото Unsplash

2. Солнцезащитные очки

Хорошие солнцезащитные очки весной могут не только подчеркнуть твой стиль. С их помощью ты будешь также защищаешь свое зрение. Эксперты рекомендуют выбирать очки с антибликовым линзами, чтобы чувствовать себя комфортнее. В 2021 году в тренде будут "авиаторы" и варианты с прозрачными линзами. Также не стоит забывать о том, что очки должны подходить твоему типу лица.



В 2021 году в тренде очки с прозрачными линзами / Фото Unsplash

3. Бандана

Если твоя шея подвержена сгоранию на солнце, то защитить ее можно с помощью банданы. Также бандана может прекрасно дополнить твой образ. К счастью, ты можешь выбрать среди различных фасонов, размеров, цветов. Все для того, чтобы бандана могла подчеркнуть твой стиль.



С помощью банданы можно защитить свою шею / Фото Unsplash

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4. Браслет

Если ты хочешь выглядеть стильно, то можешь обратить внимание также и на браслеты. С их помощью можно не только подчеркнуть свой образ, но и показать свой характер. Но следует избегать распространенных ошибок , которых допускают большинство мужчин, носящих браслеты. Это позволит не иметь странный вид.



С помощью браслета можно передать свой характер / Фото Unsplash

5. Поясная сумка

Весной мы прячем свои огромные куртки и теплые брюки в шкаф. Им на смену приходят легкие бомберы и чиносы. Поэтому тебе однозначно понадобится поясная сумка , чтобы не загромождать свои карманы. Этот аксессуар не только подчеркнет твой стиль, но и позволит чувствовать себя максимально комфортно. Ты можешь выбрать как спортивные варианты для повседневной носки, так и классические модели. Последние, к слову, можно сочетать с брюками и офисными рубашками. Стильно и функционально.



Поясная сумка освобождает твои карманы / Фото Pinterest

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