Гид по стилю на Евро-2020: самые модные звезды сборных Франции и Германии

Пандемия COVID-19 создала много проблем миру. Среди прочего привела и к переносу Чемпионата Европы по футболу на целый год.
Однако есть и плюс – именно сейчас мы можем поговорить о стильных звездах сборных. Вот, например, возьмем две, возможно, сильнейшие команды – Францию и Германию.
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Вот еще одна подборка футболистов Евро-2020, которые, как нам кажется, уже являются чемпионами – в области высокой моды. А кто-то из них, возможно, станет вдобавок и чемпионом Европы.
Самые стильные футболисты Евро-2020 из сборных...
Франции
Килиан Мбаппе
У Килиана – 53,2 миллиона подписчиков в инстаграме / Фото со страницы Килиана
Поль Погба
У Погба – 44,9 миллиона читателей в инстаграме / Фото со страницы Поля
Карим Бензема
У Бензема – 39.7 миллиона подписчиков в инстаграме / Фото со страницы Карима
И Германии
Илкай Гюндоган
У Гюндогана – 3,3 миллиона подписчиков в инстаграме / Фото со страницы Илкая
Серж Гнабри
У Гнабри – 2,3 миллиона подписчиков в инстаграмк / Фото со страницы Сержа
Кевин Трапп
У Траппа – пока только 1,7 миллиона подписчиков / Фото со страницы Траппа в инстаграме
Что же, в инстаграме французы побеждают. Но еще посмотрим, кто окажется выше на Евро-2020!
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