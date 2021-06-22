Гид по стилю на Евро-2020: самые модные звезды сборных Франции и Германии

Пандемия COVID-19 создала много проблем миру. Среди прочего привела и к переносу Чемпионата Европы по футболу на целый год.

Однако есть и плюс – именно сейчас мы можем поговорить о стильных звездах сборных. Вот, например, возьмем две, возможно, сильнейшие команды – Францию ​​и Германию.

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Вот еще одна подборка футболистов Евро-2020, которые, как нам кажется, уже являются чемпионами – в области высокой моды. А кто-то из них, возможно, станет вдобавок и чемпионом Европы.

Самые стильные футболисты Евро-2020 из сборных...

Франции

Килиан Мбаппе



У Килиана – 53,2 миллиона подписчиков в инстаграме / Фото со страницы Килиана

Поль Погба



У Погба – 44,9 миллиона читателей в инстаграме / Фото со страницы Поля

Карим Бензема



У Бензема – 39.7 миллиона подписчиков в инстаграме / Фото со страницы Карима

И Германии

Илкай Гюндоган



У Гюндогана – 3,3 миллиона подписчиков в инстаграме / Фото со страницы Илкая

Серж Гнабри



У Гнабри – 2,3 миллиона подписчиков в инстаграмк / Фото со страницы Сержа

Кевин Трапп



У Траппа – пока только 1,7 миллиона подписчиков / Фото со страницы Траппа в инстаграме

Что же, в инстаграме французы побеждают. Но еще посмотрим, кто окажется выше на Евро-2020!

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