Каждый из нас знает, что совершенству нет предела. Правда, не следует ограничиваться только физической формой. Походы в спортзал, конечно же, добавят тебе баллов в копилку, но целиком и полностью полагаться на них не стоит. Следует также работать над своим характером, а также качествами, которые превратят тебя в настоящего крепкого орешка.

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Вдохновимся героем 2022 года, Голубым Тигром, чтобы безусловно стать новой, значительно лучшей версией себя. Гарантируем, эти качества позволят тебе не только добиваться желаемых результатов, но всегда быть на вершине Олимпа!

10 качеств Тигра, которые следует прокачать в 2022 году

1. Мужество

Новый год, как и все новое, может вызвать у тебя ужас. Но не следует становиться его заложником. Тебе нужно научиться дистанцироваться от факторов, которые могут остановить тебя на пути к достижению успеха. Так что здесь тебе точно нужно будет прокачать мужество.

Научись смотреть страху в глаза и понимать, что для тебя нет ничего невозможного. Особенно в тех ситуациях, когда речь идет о чем-то неизведанном. Сделай первый шаг, и ты увидишь, что хуже не стало. А уже после этого можешь гордо шагать навстречу новой жизни, которая гарантированно ожидает тебя в 2022 году!



Мужество позволит не бояться вызовов жизни / Фото Rana Sawalha

2. Уверенность

Ты можешь быть хоть на все 100% мужественным, но иногда отсутствие уверенности тормозит процесс. Поэтому нужно научиться работать над ней. Если в твоем случае нужно изменить образ, сделай это. Пора наконец навестить барбершоп, чтобы сделать прическу, которая позволит расправить плечи и чувствовать себя более уверенным.

Если ты чувствуешь, что тебе крайне необходимо поработать над своим телом, то стоит записаться в спортзал. С каждым визитом ты заметишь, как твоя сила растет, а вместе с ней – вера в себя и силы. Смог поднять штангу, казавшуюся неподъемной ношей? Тогда перед тобой практически нет ничего невозможного. Пойми это!

3. Отчаяние

Пора наконец-то открыть в себе дух авантюризма. Не стоит отсиживаться где-то в стороне, пока другие открывают себя миру и новым возможностям. Стань настоящим героем, если не для себя, то хоть для своей возлюбленной.

Организуй безумное путешествие в новом году. Купи билеты за несколько дней до вылета, упакуй вещи и открой для себя и своей возлюбленной новую страну. Позволь себе перестать жить по плану, ведь это так скучно. Да и, будем откровенны, твоя вторая половинка высоко оценит тот факт, что рядом с ней мужчина, готовый сорваться с места в любой момент, а не только следовать четкому графику.



Отправься в 2022 году в сумасшедшее путешествие / Фото Philipp Kammerer

4. Смелость

Мы не сомневаемся, что ты и так смел. Но следует понимать, что это качество нужно прокачивать каждый день. А все потому, что перед нами часто встают все новые и новые вызовы. И некоторые из них могут откровенно огорчать и вызывают ряд сомнений как в себе, так и в том, чем мы занимаемся. И смелость позволит тебе избежать всех барьеров, которые гарантированно будут возникать перед тобой.

Взгляни в глаза страха и скажи ему, что ты таких на завтрак каждый день поедаешь. Пусть смелость станет твоим верным спутником, который придаст силы преодолевать любые препятствия, становиться лучшей версией себя.

Если же ты не в отношениях, то именно смелость позволит тебе решиться познакомиться с девушкой, которая тебе нравится. Поверь, это не так уж страшно. И если вы не станете парой, то можете превратиться в очень крутых друзей. А это тоже бесценно!

5. Игривость

Но это не значит, что в 2022 году нужно прокачивать только серьезные качества. Ты помнишь, что все мужчины – дети. Так что работать над игривостью стоит также. С ее помощью можно существенно облегчить жизнь. Особенно в те моменты, когда кажется, что все падает с рук.

Помни, что тигры – кошки, хоть и гораздо больше. И они ужасно любят играть. Ты тоже можешь прокачать своего внутреннего тигра, например, с помощью вечерних посиделок с друзьями за настольными играми или приставкой. Позволь себе расслабляться и отпускать напряжение, которое изо всех щелей давит на тебя. Это придаст тебе душевное равновесие, а также подарит возможность уделять достаточно времени отдыху.



Научись расслабляться с помощью видеоигр / Фото JESHOOTS.COM

6. Настойчивость

Нас вдохновляют истории успеха других. Но мы почему-то зацикливаемся часто именно на финальной точке, а не на пути ее достижения. И это очень большая ошибка, ведь мы не отдаем себе отчета, что за каждой большой победой стоит целый ряд еще больших поражений. Так что ты просто обязан прокачать свою настойчивость.

Будь, как маленький тигренок, который неловко становится на свои лапы. Упал. Поднялся. Снова упал. Снова поднялся. Шаг за шагом. И только так ты сможешь добиться желаемого результата. Только твое упорство и целеустремленность позволят стать тем, кем ты хочешь. Так что не позволяй испытаниям судьбы сломать тебя или поставить крест на твоей мечте!

7. Заботливость

И мы снова возвращаемся к качеству, которое положительно отразится на твоих отношениях. Следует научиться наконец-то проявлять заботу. И говорится не о дорогих подарках или отдыхе на люксовых курортах. Все это, конечно, имеет право на существование, но этого будет недостаточно.

Ты можешь выработать привычку готовить ей завтрак или приносить кофе в постель. Убедись, что она носит шапку зимой, а также помогай ей по дому. Пусть твоя вторая половинка будет чувствовать себя максимально счастливой, а ее жизнь станет гораздо легче. Большего и не нужно.

Мелкие проявления заботы окрыляют каждую женщину. Так что не нужно недооценивать их.



Совместное приготовление пищи может разжечь страсть / Фото We-Vibe Toys

8. Страсть

Если твои отношения длительные, то нужно постоянно подбрасывать немного дров, чтобы страсть между вами не угасала. И хотя ты можешь казаться сильным и неприступным, ты должен одновременно сохранять жар, исходящий от тебя, когда она рядом.

Смотри на нее, как кот на сметану. Пусть твоя возлюбленная чувствует себя желательно даже тогда, когда она носит свой старый любимый свитер и теплые спортивные штаны.

Даже совместное приготовление пищи можно превратить в горячее свидание на кухне. Здесь главное – наслаждаться друг другом. И пусть горит пламя не только на плите, но и между вами!

9. Уникальность

Если ты не знал, то в природе нет тигров с одинаковыми полосками. Это мы желаем тебе. Будь уникальным, а не копией кого-нибудь. Даже если у тебя есть брат-близнец, вы все равно имеете ряд отличий. И именно их следует прокачивать. Оставайся собой и не разрешай обстоятельствам делать тебя тем, кем ты не являешься.

Твоя уникальность – твое преимущество. Помни об этом, если хочешь добиться успеха в том, за что ты взялся!



Будь собой, ведь ты – уникальный / Фото Brooke Cagle

10. Лидерство

Ну куда без лидерства, а? Его мы тоже рекомендуем прокачать в 2022 году. И не только для того, чтобы стать крутым бизнесменом. Эта черта позволит тебе не бояться быть первопроходцем во всем. Как ты уже понял, эта характеристика включает в себя чуть-чуть и от уверенности, и от смелости, и от уникальности, и от настойчивости.

Стань лидером прежде всего для себя. Это позволит тебе чувствовать себя гораздо лучше, а также не бояться никаких вызовов, которые могут появиться на твоем жизненном пути. А все потому, что ты станешь проводником, который позволит их обойти и добиться желаемых результатов!

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