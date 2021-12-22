Сразу заметим, что Белла Хадид снялась для рекламы ремней Calvin Klein. И, казалось бы, она могла просто примерить их. Но это было бы очень скучно. Поэтому модель решила показать, как еще можно носить стильный аксессуар.

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Горячие фото Беллы Хадид поразили не только нас, но и подписчиков. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также огромное количество комментариев. Поклонники красавицы буквально засыпали ее комплиментами, воспевая ее красоту и соблазнительные изгибы.

"Вот где все мои ремни делись";

"Это очень и очень горячо";

"Твои фото очень крутые";

"Я влюблен в тебя";

"Настоящая принцесса";

"Потрясающая красавица";

"Твоя безупречность не знает границ";

"Почему ты настолько роскошна?";

"Эти фотографии возбуждают каждого, кто их увидит".



Белла Хадид снялась в эффектной рекламе Calvin Klein / Фото с инстаграма Хадид



Белла Хадид снялась в эффектной рекламе Calvin Klein / Фото с инстаграма Хадид



Белла Хадид снялась в эффектной рекламе Calvin Klein / Фото с инстаграма Хадид



Белла Хадид снялась в эффектной рекламе Calvin Klein / Фото с инстаграма Хадид



Белла Хадид снялась в эффектной рекламе Calvin Klein / Фото с инстаграма Хадид

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