На эффектном фото, которое выложила Сара Роллинс в сети, девушка позирует на пляже. Модель лежит в воде, прикрывая обнаженную грудь руками. Добавляет определенной пикантности кадру тот факт, что джинсы на ней спущены так, чтобы можно было любоваться соблазнительными формами красавицы.

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Неудивительно, что за считанные часы фотография собрала тысячи лайков, а также множество комментариев. Поклонники красавицы воспевали ее формы, а также не могли скрывать восторга:

"Настоящая богиня";

"Очень круто";

"Вау, я не могу дышать из-за этой фотографии";

"Горячая малышка";

"Божественная красота и грация";

"Потрясающая красота";

"Сладенькая девочка".



Сара Роллинс прикрыла голую грудь руками во время фотосессии на пляже / Фото с инстаграма Роллинс

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