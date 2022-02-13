Мы тоже хотели бы сейчас отдыхать в Таиланде, но пока можем разве помечтать о потеплении на День влюбленных. Если же серьезно, то мы не на шутку залипли на серии фотографий, которые выложила в сети Леся Никитюк. А все потому, что купальник выигрышно подчеркнул соблазнительные изгибы телеведущей.

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"Фотообои, которые вы заслужили", – написала она под публикацией.

От Леси Ивановны в восторге не только мы, но и ее преданная армия поклонников. Неудивительно, что они были максимально щедрыми на лайки и комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Что за Ким Ивановна?";
  • "Красота неземная";
  • "Вы очень горячая женщина";
  • "Прекрасные фотографии";
  • "Безупречные формы";
  • "Ох, эти прекрасные ножки";
  • "Богиня";
  • "Вау, это что-то удивительное";
  • "Сексуальный стиль";
  • "Классный купальник";
  • "Леся, какая же вы хорошая";
  • "Настоящая русалка".

Леся Никитюк снялась в откровенном купальнике
Горячие фото Леси Никитюк взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Никитюк

Леся Никитюк снялась в откровенном купальнике
Горячие фото Леси Никитюк взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Никитюк

Леся Никитюк снялась в откровенном купальнике
Горячие фото Леси Никитюк взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Никитюк

Леся Никитюк снялась в откровенном купальнике
Горячие фото Леси Никитюк взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Никитюк

Леся Никитюк снялась в откровенном купальнике
Горячие фото Леси Никитюк взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Никитюк

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Леся Никитюк вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что с каждым днем ​​ее армия поклонников только растет. Тебя мы тоже призываем подписаться на телеведущую, чтобы не пропустить свежую порцию искушения.