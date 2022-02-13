Мы тоже хотели бы сейчас отдыхать в Таиланде, но пока можем разве помечтать о потеплении на День влюбленных. Если же серьезно, то мы не на шутку залипли на серии фотографий, которые выложила в сети Леся Никитюк. А все потому, что купальник выигрышно подчеркнул соблазнительные изгибы телеведущей.

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"Фотообои, которые вы заслужили", – написала она под публикацией.

От Леси Ивановны в восторге не только мы, но и ее преданная армия поклонников. Неудивительно, что они были максимально щедрыми на лайки и комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Что за Ким Ивановна?";

"Красота неземная";

"Вы очень горячая женщина";

"Прекрасные фотографии";

"Безупречные формы";

"Ох, эти прекрасные ножки";

"Богиня";

"Вау, это что-то удивительное";

"Сексуальный стиль";

"Классный купальник";

"Леся, какая же вы хорошая";

"Настоящая русалка".



Горячие фото Леси Никитюк взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Никитюк



Горячие фото Леси Никитюк взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Никитюк



Горячие фото Леси Никитюк взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Никитюк



Горячие фото Леси Никитюк взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Никитюк



Горячие фото Леси Никитюк взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Никитюк

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