Если тебя уже изрядно утомили звезды шоу-бизнеса, то мы решили немного разнообразить твою ленту. И в этом нам помогут настоящие секс-звезды украинского спорта. Говорится о Юлию Левченко, Дарию Билодид, а также невероятной Ирине Геращенко .

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Как-то так исторически получилось, что они встретились на сборе в Турции. Поэтому грех было не сделать фото, на котором можно сразу же увидеть двух чемпионок по прыжкам в высоту, а также чемпионки мира по дзюдо.



Фото на своем инстаграме выложила Дария Билодид / фото с инстаграма Билодид

Фотографию на своей сторис опубликовала Дария Билодид, а затем ее себе запостили уже остальные девушки. Нас появление этого трио на совместном фото вдохновило прогуляться страницами спортсменок в инстаграме. Поэтому лови еще порцию горяченького от них. Гарантируем, тебе понравится!

Горячие фото Юлии Левченко:

Горячие фото Дарьи Билодид:

Горячие фото Ирины Геращенко:

Айда подписываться на сексуальных украинских спортсменок. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от них?