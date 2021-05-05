Если тебя уже изрядно утомили звезды шоу-бизнеса, то мы решили немного разнообразить твою ленту. И в этом нам помогут настоящие секс-звезды украинского спорта. Говорится о Юлию Левченко, Дарию Билодид, а также невероятной Ирине Геращенко.
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Как-то так исторически получилось, что они встретились на сборе в Турции. Поэтому грех было не сделать фото, на котором можно сразу же увидеть двух чемпионок по прыжкам в высоту, а также чемпионки мира по дзюдо.
Фото на своем инстаграме выложила Дария Билодид / фото с инстаграма Билодид
Фотографию на своей сторис опубликовала Дария Билодид, а затем ее себе запостили уже остальные девушки. Нас появление этого трио на совместном фото вдохновило прогуляться страницами спортсменок в инстаграме. Поэтому лови еще порцию горяченького от них. Гарантируем, тебе понравится!
Горячие фото Юлии Левченко:
Горячие фото Дарьи Билодид:
Горячие фото Ирины Геращенко:
Айда подписываться на сексуальных украинских спортсменок. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от них?
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