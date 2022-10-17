*нажми на свой знак Зодиака, чтобы узнать актуальный прогноз на неделю

Человек часто спрашивает звезды, какую судьбу те предвещают – и они отвечают. Пересказываем на Men 24, что для мужчин всех знаков Зодиака Вселенная приготовила на неделю с 17 по 23 октября 2022 года.

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Гороскоп в неделю 17 – 23 октября

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны смогут справиться с экономическими неурядицами, дополнительными затратами. Или даже с урядицами – потому что будут хорошие шансы на прогресс в заработке. Особенно в начале недели и особенно для работников сферы торговли. Звезды будут способствовать и развитию личных отношений, если найдешь на них время. Относительно здоровья – в общем, все хорошо, но в последней фазе недели могут возникнуть незначительные проблемы.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Хороший период для работников сферы преподавания и учеников или студентов – звезды будут давать много энергии на этой неделе. Также подходящие дни для поиска работы, если это необходимо. Надо найти немного времени и на кино или другое искусство – это принесет приятные сюрпризы. В середине недели следует позаботиться о делах зарубежных. В личных отношениях – взаимность и нежность. К сожалению, неприятностей в здоровье трудно избежать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Благоприятная неделя для всего, связанного с медицинской сферой, экспериментами и так далее. Близнецы-военные могут рассчитывать на щепотку удачи, особенно в начале недели. Середина же – очень хорошее время, чтобы совершить рывок в воспитании детей. В личных отношениях звезды обещают страсть, в финансовых делах – все стабильно, как и в области здоровья.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Для Раков самое время активизироваться в социальной и политической жизни, это принесет сладкие плоды. А в финансовом плане – так вообще будет медом намазано. В общем будешь чувствовать себя хорошо, хотя в середине недели какая-то старая болячка может напомнить о себе. Совет звезд – не давай себе волю и соблюдай распорядок дня, тогда все будет хорошо. Последние дни недели лучше посвятить близким людям и уплатить долг (причем здесь речь совсем не обязательно о деньгах).

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Движение звезд на этой неделе будет способствовать любым родственным делам, появятся шансы уладить даже очень давние споры. Вероятно важное путешествие, больше связанное с заработком. Однако важнее сосредоточиться на долгосрочной работе. В плане здоровья звезды на этой неделе дают неоднозначные намеки. Более того, советуют меньше контактировать с людьми – и не только из-за боязни подхватить какую-то заразу, но и из-за угрозы заговора недругов.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Хорошая неделя для умственной работы, удачные интеллектуальные усилия сделают твою работу и бизнес отличными. Однако в середине недели, возможно, придется многократно отвечать на мелкие вызовы судьбы – ничего страшного, просто отвечай на них последовательно, не распыляйся. Также звезды советуют именно в эти дни решить вопросы земли и строительства, если таковые есть. В средине этой недели будет вероятность проблем со здоровьем, но буквально на дни, если не часы.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Сразу с начала этой недели начнется фаза успеха, особенно в области обеспечения жизни – но нужно быть активнее и делать уверенные шаги. Возможно, придется уехать в далекое, но выгодное путешествие. К сожалению, сначала придется изрядно потратиться, так что еще подумай, стоит ли оно того. Здоровье останется приятным и восхитительным, в личной жизни будут моменты смеха и счастья.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Звезды обещают на этой неделе стабильный прогресс в выполнении работы, связанной с обучением и преподаванием. Экзамены и собеседования, если таковые планировались, пройдут очень успешно. Звезды находятся в особой точке, способствующей карьере – стоит попробовать воспользоваться. Простое человеческое материальное счастье будет лежать буквально рядом, можно сказать, в кармане. Некоторая слабость в здоровье, к сожалению, не исключена.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Звезды обещают доходы, удачные командировки и отношения с государственным сектором. Но и намекают на появление новой большой ответственности на работе. Во второй половине недели вероятен прогресс в личной жизни, так же только приятное звезды предвещают по состоянию здоровья. В конце недели – благоприятный период для капиталовложений, особенно за границей.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Удачная неделя для того, чтобы поразмышлять о вечном. Возможно, заняться какими-нибудь религиозными делами, благотворительностью. Возникнет случай для путешествия, но если ты от него откажешься – ничего не потеряешь. В семье будут моменты близости, но будут и жалобы – не игнорируй. Хорошие дни для тех, кто занимается дипломатией и политикой, но не для юристов. С деньгами проблем вроде бы не предвидится, но звезды опускают глаза.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям звезды обещают в течение недели постоянно возбужденный разум, стремление к активности во всех сферах. При этом в семье будет царить благоприятная и положительная атмосфера. На этой неделе ты можешь браться буквально за что угодно, и все будет хорошо. В здоровье перемен не будет – то есть, как ты себя чувствовал на прошлой неделе, так будешь чувствовать и на этой. К сожалению, есть и одна оговорка: откуда ни возьмись на голову может упасть ощутимая неприятность, причем помешать этому невозможно.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Благоприятные дни для работников информации и коммуникаций. Также на этой неделе будет страсть и гармония в личной сфере. Хорошее время, чтобы уладить любые предыдущие споры – важно только сохранять позитивное настроение. В финансовой сфере можно рассчитывать на прогресс, хотя и внезапных издержек вряд ли удастся избежать. В повседневной жизни будет много работы, но только той, к которой ты привык.