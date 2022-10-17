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Людина часто питає у зірок, яку долю ті віщують – і вони відповідають. Переказуємо на Men 24, що для чоловіків усіх знаків Зодіаку Всесвіт приготував на тиждень з 17 по 23 жовтня 2022 року.

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Гороскоп на тиждень 17 – 23 жовтня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни зможуть впоратися з економічними негараздами, додатковими витратами. Або навіть і з гараздами – бо будуть добрі шанси на прогрес у заробітку. Особливо на початку тижня й особливо для працівників сфери торгівлі. Зірки сприятимуть і розвитку особистих стосунків, якщо знайдеш на них час. Щодо здоров’я – загалом все добре, але в останній фазі тижня можуть виникнути незначні проблеми.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Хороший період для працівників сфери викладання та учнів чи студентів – зірки даватимуть багато енергії на цьому тижні. Також вдалі дні для пошуку роботи, якщо така потреба є. Варто знайти трохи часу на кіно чи інше мистецтво – це принесе приємні сюрпризи. У середині тижня варто подбати про справи закордонні. В особистих стосунках – взаємність і ніжність. На жаль, неприємностей у здоров'ї важко буде уникнути.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Сприятливий тиждень для усього, пов'язаного з медичною сферою, експериментами тощо. Близнюки-військові можуть розраховувати на дрібку удачі, особливо на початку тижня. Середина ж – дуже гарний час, щоб зробити ривок у вихованні дітей. В особистих стосунках зірки обіцяють пристрасть, у фінансових справах – все стабільно, як і в царині здоров'я.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Для Раків саме час активізуватися у соціальному та політичному житті, це дасть солодкі плоди. А у фінансовому плані – так взагалі буде медом намазано. Загалом почуватимешся добре, хоча в середині тижня якась стара болячка може нагадати про себе. Порада зірок – не давай собі волю й дотримуйся розпорядку дня, тоді все буде добре. Останні дні тижня краще присвятити найближчим людям і сплатити борг (причім тут мовиться геть не обов'язково про гроші).

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Рух зірок цього тижня сприятиме будь-яким родинним справам, з'являться шанси залагодити навіть дуже давні суперечки. Ймовірна важлива ​​подорож, більше пов’язана з заробітком. А проте важливіше зосередитися на довгостроковій роботі. У плані здоров'я зірки цього тижня дають неоднозначні натяки. Ба більше, радять менше контактувати з людьми – і не тільки через острах підхопити якусь заразу, а й через загрозу змови недругів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гарний тиждень для розумової роботи, вдалі інтелектуальні зусилля зроблять твою роботу та бізнес чудовими. Проте в середині тижня, можливо, доведеться багато разів відповідати на дрібні виклики долі – нічого страшного, просто відповідай на них послідовно, не розпорошуйся. Також зірки радять саме в ці дні розв'язати питання землі та будівництва, якщо такі є. У середині цього тижня буде ймовірність проблем зі здоров'ям, але буквально на дні, якщо не години.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Одразу від початку цього тижня почнеться фаза успіху, особливо у царині забезпечення життя – але потрібно бути більш активним та робити впевнені кроки. Можливо, доведеться поїхати у далеку, але вигідну подорож. На жаль, спершу доведеться добряче витратитися, так що ще подумай, чи воно того варте. Здоров’я залишиться приємним і чудовим, в особистому житті будуть моменти сміху і щастя.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Зірки обіцяють цього тижня стабільний прогрес у виконанні роботи, пов’язаної з навчанням і викладанням. Іспити й співбесіди, якщо такі планував, пройдуть дуже успішно. Зірки перебувають в особливій точці, яка сприятиме кар’єрі – варто спробувати скористатися. Просте людське матеріальне щастя лежатиме буквально поруч, можна сказати, в кишені. Деяка слабкість у здоров'ї, на жаль, не виключена.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Зірки обіцяють доходи, вдалі відрядження і стосунки з державним сектором. Але й натякають на появу нової великої відповідальності на роботі. У другій половині тижня ймовірний прогрес в особистому житті, так само тільки приємне зорі віщують щодо стану здоров'я. В кінці тижня – сприятливий період для капіталовкладень, особливо за кордоном.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Вдалий тиждень для того, щоб поміркувати про вічне. Можливо, зайнятися якимись релігійними справами, благодійністю. Виникне нагода подорожі, але якщо ти від неї відмовишся – нічого не втратиш. У родині будуть моменти близькості, але будуть і скарги – не ігноруй. Хороші дні для тих, хто займається дипломатією та політикою, але – не для юристів. З грошима проблем наче не передбачається, але зорі опускають очі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям зірки обіцяють упродовж тижня постійно збуджений розум, прагнення активності в усіх сферах. При цьому в сім’ї буде панувати сприятлива і позитивна атмосфера. Цього тижня ти можеш братися буквально за що завгодно, і все буде гаразд. У здоров'ї змін не буде – тобто, як ти себе почував на минулому тижні, так будеш почувати й на цьому. На жаль, є й одне застереження: невідь звідки на голову може впасти відчутна неприємність, причому завадити цьому неможливо.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Сприятливі дні для працівників сфери інформації та комунікацій. Також цього тижня буде пристрасть і гармонія в особистій сфері. Гарний час, аби залагодити й будь-які попередні суперечки – важливо тільки зберігати позитивний настрій. У фінансовій сфері можна розраховувати на прогрес, хоча й раптових витрат навряд чи вдасться уникнути. У повсякденному житті буде багато роботи, але тільки тієї, до якої ти звик.