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У Раков эмоции будут на максимуме, будет чрезвычайно нужна уверенность в себе. Для Скорпионов будет важным личный рост и общение с семьей. А против Близнецов и Львов враги будут готовить фальшивые обвинения. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 18 и по 24 марта 2024 года.

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Гороскоп на неделю 18 марта – 24 марта

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

На этой неделе для Овна наступит время обратить внимание на социальную активность и цели в жизни. Ты будешь активным в некоторых социальных группах, которые пытаются осуществить положительные изменения в обществе. Ты также можешь взять инициативу для благотворительной деятельности вместе с друзьями или близкими. В работе ты сможешь находить решения каждой проблемы с помощью новых и креативных идей. Это сделает тебя более популярным в офисе. На этой неделе будут новые возможности для финансовой стабильности. Относительно личной жизни, она будет замечательной. Ты почувствуешь теплоту и привязанность. Одинокие могут найти любовь среди старых друзей. Пары также могут рассматривать возможность расширения семьи.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

На этой неделе Тельцам помогут уверенность и обаяние в расширении профессионального круга знакомств. На работе, если тебе назначат новые ответственности, ты адаптируешься к ним с помощью своей уверенности и силы. Благодаря твоему чувству долга и вдохновенной работе ты займешь лучшее место в списке руководства. Враги не смогут нанести тебе вред. Ты будешь иметь хорошую репутацию среди коллег. В бизнесе ты можешь получить большую прибыль, а крупный клиент может обратиться к тебе. В выходные ты сможешь насладиться отдыхом. Относительно личной жизни, все будет стабильно и нормально. Никаких изменений на этой неделе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Люди, рожденные под знаком Близнецов, будут иметь полную поддержку звезд на этой неделе. Ты встретишь некоторых влиятельных людей, которые помогут в карьерном росте. Эта неделя также будет очень выгодной для студентов, желающих поступить в высшие учебные заведения или готовятся к какому-либо конкурсу. Эта неделя хороша для изучения себя и открытия нового. На работе враги или конкуренты могут распространять слухи или делать фальшивые обвинения против тебя. Нужно быть немного осторожнее, обсуждая это. Относительно личной жизни, ты можешь иметь важную дискуссию со своим партнером об эмоциональной поддержке. Можешь говорить о новых эмоциональных и физических аспектах отношений. Одинокие могут встретить кого-то особенного во время короткой поездки на уикенде.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Для Раков неделя будет очень важной для изменений внутри себя. В течение этого времени ты будешь вовлечен в семейные проблемы и увидишь влияние на свои инвестиции. На этой неделе твои эмоции будут на максимуме, и ты будешь вести себя очень таинственно. Тебе захочется избавиться от всего, что делает тебя неконтролируемым. Тебе будет очень нужна уверенность в себе в это время, поскольку ты можешь натолкнуться на определенные вызовы, которые раскроют много нового. Относительно офиса, твои руководители будут против какой-то твоей точки зрения. Будет сложно сотрудничать с ними в любом проекте в это время. Важно, чтобы ты сохранил себя и не вошел ни в какой спор. Относительно личной жизни, отношения не будут очень хорошими. Кроме этого, между парами будет меньше интима на этой неделе.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам придется больше обращать внимание на свои отношения на этой неделе. Ты захочешь поделиться своими новыми и личными мыслями. И ты поделишься – с некоторыми людьми, которые думают так же как ты. Ты захочешь увидеть жизнь с точки зрения другого человека и будешь готов сохранять баланс внутри себя. На работе ты увидишь положительные изменения. Твои лидерские качества и посвященность работе вдохновят твоих коллег. Ты станешь звездным работником в глазах руководства. Твои оппоненты могут пытаться подорвать твою репутацию и создать тебе заботы. Однако ты преодолеешь их своей интеллектуальностью, хотя это и заберет много твоей энергии. В бизнесе ты не сможешь наладить контакт со своим партнером должным образом. Ты не сможешь поделиться своей бизнес-стратегией и будущими целями, это может также создать и внутренние конфликты.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

На этой неделе Девы увидят рост в карьере и изменение графика работы. Ты станешь очень напористым в общении со всеми людьми. Ты появишься как лидер и почувствуешь много энтузиазма и энергии в жизни. Ты можешь получить признание за свою прошлую работу и создать оптимистичную атмосферу в офисе. Ты сможешь преодолеть все типы препятствий на работе. Нужно только избегать чрезмерной настойчивости. Эта неделя также хороша для получения нового навыка – это может сделать тебя лучше, чем конкуренты. Возможны изменения в графике и ежедневном расписании из-за новой должности и новой ответственности. На этой неделе ты можешь искать возможности для служения другим, демонстрируя щедрость. Ты не сможешь отдать много времени своему партнеру в паре. Однако это не создаст никаких серьезных проблем.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Для Весов эта неделя принесет замечательную личную жизнь и возможность посвятить время новому хобби. На этой неделе ты будешь развлекаться и смотреть на все с открытым сердцем. Ты также можешь запланировать встречу со старым другом и хорошо провести время. С помощью друга ты можешь добиться успеха в карьере. На этой неделе ты можешь найти себе новое хобби и наслаждаться им, причем оно может быть довольно авантюрным. На работе коллеги будут поражены твоим творческим и легким подходом к сложным задачам. Они будут часто хвалить тебя и всячески поддерживать. А враги и конкуренты не смогут тебе навредить. Все их попытки создать препятствия будут напрасными. Впрочем, напомним, неделя благоприятна для отдыха, а не для того, чтобы сосредотачиваться на работе. В личной жизни нужно будет применить немного творческого подхода, особенно для романтики.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе для Скорпионов будет важен личный рост и общение с семьей. Ты увидишь, какие изменения произошли в твоем мировоззрении, профессиональной и личной жизни в течение последних месяцев. И как твое поведение повлияло на это. Ты попробуешь лучше узнать себя и будешь иметь желание изменить свою домашнюю среду и уровень жизни. Можешь подумать о покупке некоторых предметов роскоши, обсудить приобретение новой собственности с семьей. На работе ты увидишь рост в карьере и получишь хорошие результаты за свои усилия и трудолюбие. Офисная среда будет положительной, ты получишь хорошие прибыли и рост в бизнесе. Относительно твоей личной жизни, несмотря на загруженный расписание, ты будешь иметь хорошую связь в паре. А одинокие могут встретить кого-то нового с помощью родственников.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

На этой неделе Стрельцы сосредоточатся на личном развитии и семье. Ты можешь позволить себе потратить немного времени на себя. Ты заметишь, какие изменения произошли в твоих мыслях и профессиональной и личной жизни за последние несколько месяцев. На этой неделе ты захочешь изменить свой уровень жизни. Стоит обсудить покупку новой собственности или инвестиции со своей семьей. Кроме этого, ты также можешь говорить о семейных проблемах в кругу родственников. На работе ты увидишь рост в карьере, получишь хорошие результаты от своих усилий и труда. Офисная среда будет очень позитивной, негативность испарится. На этой неделе ты получишь хорошую прибыль. Относительно личной жизни, отношения в паре будут приветливыми, но иногда будет возникать угроза резкого разговора.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

На этой неделе Козероги увидят изменения в финансах и семейной жизни. Ты можешь серьезно обсудить с банкиром или бухгалтером свои финансы и узнать, что делать, чтобы получить лучшие доходы. Ты получишь хорошую выручку на этой неделе от вложений, сделанных в прошлом, и сможешь также зарегистрировать прибыль. Есть также признаки, что ты будешь немного скупиться и попытаешься ограничить себя в расходах довольно жестко. Относительно личной жизни, ты можешь размышлять о брачных вопросах и чувствовать себя немного заброшенным или забытым своей парой. Есть признаки, что ты можешь нуждаться в большем внимании, а эта неделя хороша для изменений. Ты можешь обсудить со своей семьей некоторые личные вопросы и принять коллективное решение.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

На этой неделе Водолеям придется рассматривать свои мысли и использовать их для совершенствования отношений. Ты будешь иметь возможность говорить со своей парой о личных вопросах. Это будет хорошее время, чтобы выразить свои чувства и обсудить будущее и планы. В это время ты сможешь иметь очень мощное влияние на своих близких. На этой неделе ты сможешь быть очень успешным во всех своих поездках, включая и рабочие международные, и туристические. Ты также будешь иметь возможность поделиться своими взглядами с другими людьми на значительном уровне. На работе ты будешь видеть много поддержки от коллег. Они будут высоко оценивать твой труд и помогать в каждой ситуации. Эта неделя способствует и бизнесу – ты сможешь выиграть конкуренцию.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

На этой неделе Рыбам представится возможность узнать новых людей и наладить новые отношения. Эта неделя будет очень благоприятной, если ты собираешься зайти в новый коллектив или организацию. Это также может быть полезным для развития личных и профессиональных отношений. На работе на тебя могут возложить дополнительные задачи или проекты, которые будут для тебя интересными и стимулирующими. Ты будешь чувствовать себя более энергичным и мотивированным на этой неделе, что будет способствовать успеху во всех твоих усилиях. В отношениях с близкими ты также можешь почувствовать положительные изменения и улучшения. Ты будешь иметь возможность насладиться временем и почувствовать больше связи с твоими любимыми людьми. Неделя может принести и новые возможности и перспективы, которые помогут тебе развиться и вырасти как личность.