*нажми на свой знак Зодиака, чтобы узнать актуальный прогноз на неделю

Девы смогут легко накапливать деньги, Весы встретят важного человека, а у Раков будет расти уверенность в себе. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 27 февраля и по 5 марта 2023 года.

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Гороскоп на неделю 27 февраля – 5 марта

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

На этой неделе появятся шансы на улучшение самочувствия, а также тебя ждут приятные новости. В такой ситуации не держи радость в себе, а поделись ею с другими. Это тоже хорошо скажется на твоей жизни и ты сможешь удвоить эту радость. Также у тебя будет надлежащая оценка от старших и продвижение на работе. Ты сможешь зарабатывать хорошие деньги. Однако вместе с увеличением доходов возрастут и расходы, тебе будет сложнее экономить деньги. В такой ситуации активизируй свои усилия, направленные на увеличение банковского баланса, сохраняя контроль за своими руками. Также вырастет уважение в семье, укрепятся твои отношения с другими ее членами. На этой неделе, кроме работы, ты будешь больше внимания уделять удовлетворению своих желаний. Но сосредоточься только на целях и избегай эмоциональных моментов. В противном случае тебя могут постичь неприятности. Звезды по твоему знаку Зодиака говорят, что эта неделя будет для тебя в целом благоприятной. Почти во всех делах ты сможешь получить благоприятные результаты, даже немного осторожничая.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Эта неделя не будет похожа на те, когда тебе обычно везло. Потому что бы ты ни говорил в это время, делай это обдуманно. Ибо даже небольшой разговор может превратиться в круглосуточный или ежедневный спор, а это может привести к ненужному психическому стрессу. Также, возможно, придется дважды подумать, прежде чем вкладывать деньги в те схемы, которые предстанут перед тобой на этой неделе. Потому что не исключено, что за возможностью, которая откроется перед тобой, стоит какой-то тайный заговор, из-за которого тебе, возможно, придется испытать мощный удар в будущем. На рабочем месте на этой неделе ты увидишь прогресс. Видя твои навыки, коллеги будут хвалить тебя и совещаться с тобой. Что касается твоего босса или другого начальства: даже если они не оценивают твою работу в твоем присутствии или перед другими, показывай свой положительный пример. К сожалению, большая часть выходных может быть потрачена из-за необходимости ремонта различных бытовых вещей, что может заставить тебя чувствовать себя плохо. Так что в общем – пусть эта неделя пройдет быстро, ведь другие будут лучше.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Хотя на этой неделе ты будешь все время полон энергии, все же стоит обратить внимание на свой рацион. Держись как можно дальше от несвежих продуктов и не пропускай пищу даже случайно. В начале недели все финансовые проблемы, возникшие в твоей жизни, самоустранятся. Улучшив финансовое положение в середине недели, ты сможешь легко приобрести многие важные вещи. Это позволит тебе добавить кое-что важное к своему комфорту. На рабочем месте в течение этой недели в сговоре против тебя сойдутся несколько мощных сил. Вот почему тебе следует избегать рискованных шагов, способных вызвать чрезмерный стресс. Кроме того, ситуация на работе негативно отразится на семейной жизни. На этой неделе тебе нужно понять, что если ты не стесняешься открывать свои планы перед всеми, то портишь свой проект. Не исключено ведь, что оппоненты могут навредить, воспользовавшись твоей слабостью. Также в планах повышения на этой неделе может постигнуть разочарование.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Благодаря хорошему настроению на этой неделе может вырасти и твоя уверенность в себе. Звезды рекомендуют регулярно употреблять полноценную пищу и избегать потребления холодного. Очень важно: в это время тебе нужно будет больше контролировать себя, избегая затрат. Короткие визиты к родственникам могут принести немного утешения и покоя в быстротечной жизни. В это время ты сможешь отдать достаточно времени своей семье, так что дай им почувствовать, что ты о них заботишься. С профессиональной точки зрения эта неделя, скорее всего, окажется очень удачной для представителей твоего знака Зодиака. Особенно благоприятная неделя может быть для студентов. В общем – звезды будут поддерживать тебя в значительной степени, но в течение недели тебе нужно будет оставить свою лень и держать себя в тонусе, даже по физическим нагрузкам, как только появляется время. И тогда удача будет в твоих руках. Есть также вероятность, что именно на этой неделе ты поймешь, что твой спутник в жизни – это именно тот человек, которому ты можешь слепо доверять.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

На этой неделе максимально избегай употребления алкоголя. Есть вероятность, что близкие друзья неожиданно пригласят тебя на вечеринку. А там в процессе развлечений ты просто испортишь свое здоровье, употребляя алкоголь больше, чем нужно. Во второй половине недели ты можешь получить значительные финансовые поступления, благодаря которым ты сможешь запланировать покупку нового дома или транспортного средства. При этом члены семьи будут очень довольны твоим приобретением. К сожалению, споры с младшими членами семьи на этой неделе вызовут у тебя раздражение. Из-за роста психического напряжения в отношениях с ними может появиться дистанция. Но в общем неделя принесет в твою жизнь хорошие изменения и неожиданные события, которых ты давно ждал. Возможно, не придется даже тяжело работать на этой неделе, чтобы получить соответствующие результаты на работе. Проще говоря, даже поработав меньше, ты сможешь получить больше.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Примите участие в какой-либо благотворительной работе для душевного покоя, или в социальной, религиозной сфере. Это может помочь тебе даже приобрести другую идентичность в социуме. На этой неделе ты сможешь легко копить деньги. Есть вероятность, что за это время ты сможешь вернуть ссуду, которую брал давно, или же просто заработать немного денег, чтобы инвестировать в новый проект. На этой неделе в твоей жизни появятся хорошие новости, благодаря которым ты с удовольствием устроишь праздник вместе с друзьями. К сожалению, на этой неделе возвращения домой под хмельком могут потревожить твою семью. Поэтому не позволяй всяческим весельям испортить твой имидж и не делай ничего, что может вызвать смущение в семье. Деловым людям на этой неделе, возможно, придется принять важное решение для достижения своих целей. Однако не позволяй своему эго вмешиваться в процесс принятия любого решения на этой неделе. При необходимости воспользуйся помощью коллег и прислушивайтесь к их идеям и предложениям.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

В целом на неделе условия будут складываться полностью в твою пользу. Однако тебе может понадобиться особая забота о своих вещах – есть вероятность, что кто-то может украсть твои ценности на рабочем месте, из-за чего ты, естественно, также понесешь финансовые потери. Проще говоря – прекрати небрежно относиться к безопасности своих вещей. Также на этой неделе тебе нужно будет сосредоточиться на своей компании. Что важно, держись подальше от людей, чьи вредные привычки могут негативно повлиять на тебя. Также звезды советуют избегать знакомства с такими людьми членов твоей семьи. На этой неделе на рабочем месте ты можешь встретить того особого человека, с которым почти все хотят познакомиться именно на рабочем месте. Но, сделав невозможное возможным благодаря своему упорному труду и самоотверженности, ты, возможно, сможешь с ним познакомиться особенно близко. В такой ситуации на встречу с этим человеком нужно идти подготовленным и не говорить в его присутствии глупостей, которые могут повредить твоему имиджу.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Твоя привычка переедать может создать проблемы на этой неделе. Лучше прибегай к регулярным физическим упражнениям, чтобы поддерживать себя в тонусе. Из-за внезапного получения значительной прибыли ты можешь решить вложить свои деньги в крупную инвестицию. Но если не просчитаешь все возможные риски, то в будущем можешь подвергнуться повышенной опасности. На этой неделе тебе может повезти в домашней жизни. Есть вероятность, что приобретение нового транспортного средства в семье принесет гармонию в домашней ситуации. В это время ты будешь активно участвовать в домашней работе, чем заслужишь уважение среди других членов семьи. На рабочем месте тебе придется столкнуться со многими препятствиями, которые нелегко преодолеть. С другой стороны, даже работая меньше, ты сможешь получить хорошие результаты. Также на неделе твои ум и сердце будут опьянены от наслаждений жизнью в объятиях своего партнера.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Имея позитивный настрой на этой неделе, тебе нужно будет приложить усилия, чтобы развеять туман вокруг себя. Потому что ты должен понимать, что эта пыль мешает твоему прогрессу, поэтому пора выбраться из нее и сделать что-то хорошее. На этой неделе движение планет и звезд говорит, что если ты сделаешь любую инвестицию, выслушав других, то финансовые потери почти наверняка будут. Поэтому избегай вкладывать деньги по совету других и действуй с умом. В семейной атмосфере будет царить доброжелательность, домочадцы могут попросить тебя вывезти их куда-нибудь на пикник. Начало недели будет весьма впечатляющим с точки зрения карьеры. В это время в твоей жизни начнется важное путешествие. Перед тем как отправляться в него, поговори по возможности с родителями, иначе они могут поставить тебя в неудобное положение перед другими, возражая впоследствии. И не смотри телевизор всю неделю – есть угроза, что ты особенно остро почувствует перенапряжение глаз, что плохо повлияет на твою работу.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

На этой неделе тебе нужно особенно тщательно следить за своим питанием, подкорректировать рацион и максимально избегать есть на улице. Также на этой неделе ты можешь неожиданно извлечь деньги из новых источников. Это не только усугубит позитивное настроение, но и позволит запланировать подарки для членов семьи. С другой стороны – на этой неделе у тебя может возникнуть большой спор с членами семьи по поводу чего-либо. Ты будешь чувствовать, что люди в твоем доме не способны тебя понять, а потому можешь даже решить уехать куда-то далеко. Планетарные позиции на этой неделе указывают на то, что в твоих отношениях с друзьями и коллегами тоже могут возникнуть споры. Под их влиянием в твоей голове появится негатив, и ты не сможешь придумать план продвижения по карьерной лестнице. Если ты хочешь добиться успеха, придется хорошо поработать. В течение недели ты, скорее всего, увидишь хорошие результаты от своего упорного труда.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

На этой неделе тебе следует избегать любых поездок, иначе будешь испытывать усталость и стресс. В финансовом плане в жизни Водолеев на этой неделе может произойти много улучшений. Члены семьи будут гордиться тобой. Ты сможешь с легкостью расплатиться по счетам и кредитам, которые, возможно, давно не оплачивались. Только сам избегай одалживать деньги кому-либо. Однако на этой неделе лучше исправить свою привычку спорить с другими, искать несовпадения или вину в действиях других. Коллега на работе может воспользоваться твоей доверчивостью в своих интересах, когда ты расскажешь ей о своих планах по карьере. В это время держись на расстоянии от всех людей, которые могут забирать большую часть твоего времени на ненужную работу. А вот Водолеи-студенты будут в порядке – будут исчезать все проблемы в образовании из прошлого, а вместо них придут хорошие результаты.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

В течение следующих дней тебе следует избегать самостоятельного "лечения" любой проблемы в домашних условиях. Хотя в общей сложности эта неделя принесет значительное улучшение твоего финансового положения, но существует большая вероятность препятствий в твоих планах. Не разрешай деньгам течь непрерывно сквозь твои пальцы, словно воде. Иначе ты не только настроишь родственников против себя, но и не получишь от друзей поддержки. На этой неделе люди твоего знака Зодиака, скорее всего, будут иметь отличные результаты в работе. Благодаря своей дисциплинированности и трудолюбию ты сможешь и продвинуться по службе. Если ты владелец бизнеса – звезды советуют повысить зарплату твоим работникам, а также применять разные дипломатические стратегии на рабочих местах, чтобы исключить любые конфликтные ситуации.